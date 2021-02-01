İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün artıyor

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören İstanbul’da yaklaşık 1 aydır etkili olan yağmurlar yüzleri güldürmeye devam ediyor.
Yüzde 19'dan yüzde 41,30'a
Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine yansıdı. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 41.30 seviyesine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre İstanbul’da yağmurlu havanın yarın da etkili olması bekleniyor.
- Barajların genel doluluk oranın yükselmesi ile daha önce son 10 yılın en düşük seviyesi olarak duyurulan oranlar, son 7 yıl olarak güncellendi.
İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:
-Ömerli Barajı: Yüzde 45.76
-Papuçdere: Yüzde 13.51
-Sazlıdere: Yüzde 19.53
-Büyükçekmece: Yüzde 44.33
-Alibeyköy: Yüzde 52,07
-Terkos: Yüzde 40.67
-Kazandere: Yüzde 48.56
-Elmalı: Yüzde 49.74
-Darlık barajı: Yüzde 54.69
-Istrancalar barajı: Yüzde 63.62