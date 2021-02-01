İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün artıyor

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören İstanbul’da yaklaşık 1 aydır etkili olan yağmurlar yüzleri güldürmeye devam ediyor.

GÜNDEM İstanbul barajlarından güzel haber: Gün geçtikçe doluluk oranları artıyor

Yüzde 19'dan yüzde 41,30'a

Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine yansıdı. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 41.30 seviyesine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre İstanbul’da yağmurlu havanın yarın da etkili olması bekleniyor.

Barajların genel doluluk oranın yükselmesi ile daha önce son 10 yılın en düşük seviyesi olarak duyurulan oranlar, son 7 yıl olarak güncellendi.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı: Yüzde 45.76

-Papuçdere: Yüzde 13.51

-Sazlıdere: Yüzde 19.53

-Büyükçekmece: Yüzde 44.33

-Alibeyköy: Yüzde 52,07

-Terkos: Yüzde 40.67

-Kazandere: Yüzde 48.56

-Elmalı: Yüzde 49.74

-Darlık barajı: Yüzde 54.69

-Istrancalar barajı: Yüzde 63.62

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