Gündem İstanbul barajlarında son durum Doluluk oranı yüzde 39a dayandı
İSTANBUL

İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 39'a dayandı

Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan İstanbul barajlarından sevindiren haberler geliyor. Son haftalarda kar ve yağmurlarla birlikte doluluk oranı yüzde 38,86'ya yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarında 38,86'ya yükseldi.
İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarında 38,86'ya yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 19,13 arttı.

Her geçen gün yükseliyor

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 38,86 olarak ölçüldü. İSKİ'nin son güncel verilerine göre Istrancalar'da yüzde 57,47, Terkos'ta yüzde 37,73, Sazlıdere'de yüzde 17,55, Alibey'de yüzde 50,06, Büyükçekmece'de yüzde 40,42, Ömerli'de yüzde 41,62, Darlık'ta yüzde 53,38 olarak kaydedildi.

İSKİ duyurdu: İstanbul barajlarında son durum
GÜNDEM
İSKİ duyurdu: İstanbul barajlarında son durum

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89

24 Ocak: Yüzde 32,38

25 Ocak: Yüzde 32,78

26 Ocak: Yüzde 33,37

27 Ocak: Yüzde 34,22

28 Ocak: Yüzde 36,96

29 Ocak: Yüzde 38,29

30 Ocak: Yüzde 38,86

İstanbul barajlarından sevindiren haber: Doluluk oranı her geçen gün artıyor
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İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor.
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Karların da erimesiyle 20 Ocak'ta yüzde 30.77, 21 Ocak'ta yüzde 31.04'e ulaşan doluluk oranlı dün yüzde 31.89 bugün ise yüzde 32.38 olarak ölçüldü. Barajlarda 15 gün içinde meydana gelen artış yüzde 13.22 olarak kayıtlara geçti.
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İstanbul'un önemli ve büyük barajlarından Ömerli barajında daha önceden kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı, buradaki yüzde 33.73'e ulaştı. İstanbul'da önümüzdeki hafta beklenen soğuk ve kar yağışlı sistemin İstanbul Barajlarına önemli ölçüde fayda sağlaması bekleniyor.
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İstanbul'da şu anda en fazla doluluk oranına sahip barajı Istrancalar oldu. Istrancalar Barajında doluluk oranı yüzde 55.13 olarak kayıtlara geçti. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 12.74 ile Sazlıdere Barajı oldu.
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İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:
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Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 33.73
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Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 12.34
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Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 12.74
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Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 31.78
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Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 42.95
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Terkos barajı doluluk oranı yüzde 32.67
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Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 35.53
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Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 35.99
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Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 55.13
İstanbul barajlarından sevindiren haber: Doluluk oranı her geçen gün artıyor
İstanbul barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 32.38'e ulaştı. İstanbul'un en büyük barajlarından Ömerli Barajı'nda da daha önceden kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı.


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