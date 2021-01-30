İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 39'a dayandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 19,13 arttı.

Her geçen gün yükseliyor

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 38,86 olarak ölçüldü. İSKİ'nin son güncel verilerine göre Istrancalar'da yüzde 57,47, Terkos'ta yüzde 37,73, Sazlıdere'de yüzde 17,55, Alibey'de yüzde 50,06, Büyükçekmece'de yüzde 40,42, Ömerli'de yüzde 41,62, Darlık'ta yüzde 53,38 olarak kaydedildi.

GÜNDEM İSKİ duyurdu: İstanbul barajlarında son durum

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89

REKLAM

24 Ocak: Yüzde 32,38

25 Ocak: Yüzde 32,78

26 Ocak: Yüzde 33,37

27 Ocak: Yüzde 34,22

28 Ocak: Yüzde 36,96

29 Ocak: Yüzde 38,29

30 Ocak: Yüzde 38,86