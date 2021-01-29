Gündem İSKİ duyurdu İstanbul barajlarında son durum
İSTANBUL

İSKİ duyurdu: İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 38,29'a yükseldi.

Haber Merkezi AA
İstanbul'un barajları doluyor.
İstanbul'un barajları doluyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 19,13 arttı.

  • Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 38,29 olarak ölçüldü. Son iki günkü yağışların barajlara yüzde 4,07'lik bir katkısı oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 57,47, Terkos'ta yüzde 37,73, Sazlıdere'de yüzde 17,55, Alibey'de yüzde 50,06, Büyükçekmece'de yüzde 40,42, Ömerli'de yüzde 41,62, Darlık'ta yüzde 53,38 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son iki günde 37 milyon metreküp artış göstererek 334 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 712 bin metreküp oldu.

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi artıyor
GÜNDEM
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi artıyor

Son 15 yılın oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 29 Ocak tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 89,00, 2007'de yüzde 55,13, 2008'de yüzde 25,36, 2009'da yüzde 49,86, 2010'da yüzde 96,67, 2011'de yüzde 88,96, 2012'de yüzde 66,54, 2013'te yüzde 75,77, 2014'te yüzde 32,48, 2015'te yüzde 86,24, 2016'da yüzde 74,69, 2017'de yüzde 84,83, 2018'de yüzde 73,65, 2019'da yüzde 90,53, 2020'de yüzde 55,66, 2021'de ise yüzde 38,29 olarak gerçekleşti.

İstanbul barajlarından sevindiren haber: Doluluk oranları giderek artıyor
GÜNDEM
İstanbul barajlarından sevindiren haber: Doluluk oranları giderek artıyor

İstanbul barajlarından sevindiren haber: Doluluk oranı her geçen gün artıyor
FOTOĞRAF 14
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İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor.
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Karların da erimesiyle 20 Ocak'ta yüzde 30.77, 21 Ocak'ta yüzde 31.04'e ulaşan doluluk oranlı dün yüzde 31.89 bugün ise yüzde 32.38 olarak ölçüldü. Barajlarda 15 gün içinde meydana gelen artış yüzde 13.22 olarak kayıtlara geçti.
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İstanbul'un önemli ve büyük barajlarından Ömerli barajında daha önceden kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı, buradaki yüzde 33.73'e ulaştı. İstanbul'da önümüzdeki hafta beklenen soğuk ve kar yağışlı sistemin İstanbul Barajlarına önemli ölçüde fayda sağlaması bekleniyor.
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İstanbul'da şu anda en fazla doluluk oranına sahip barajı Istrancalar oldu. Istrancalar Barajında doluluk oranı yüzde 55.13 olarak kayıtlara geçti. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 12.74 ile Sazlıdere Barajı oldu.
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İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:
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Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 33.73
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Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 12.34
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Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 12.74
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Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 31.78
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Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 42.95
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Terkos barajı doluluk oranı yüzde 32.67
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Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 35.53
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Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 35.99
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Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 55.13
İstanbul barajlarından sevindiren haber: Doluluk oranı her geçen gün artıyor
İstanbul barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 32.38'e ulaştı. İstanbul'un en büyük barajlarından Ömerli Barajı'nda da daha önceden kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı.

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İSKİ duyurdu

İSKİ duyurdu

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 38,29'a yükseldi.
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