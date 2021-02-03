Sekiz saatte bir aylık yağış

İzmir’de etkili olan sağanak felakete neden oldu. Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Menderes, Bayraklı ve Karşıyaka’da sel nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı.
SELE KAPILDI
- Menderes’e gitmekte olan otomobil, Yeniköy Balaban Deresi yakınlarında sel sularına kapıldı. Araçtaki Kaan Soydan’ın cenazesi 2 kilometre aşağıda bulundu. Aynı araçtaki kayınpederi Hıdır Öztürk’ün (65) ise araç içinde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. İkilinin, sağanak nedeniyle sabah 08.00 sıralarında aynı bölgede bulunan bağ evlerini kontrol etmek için yola çıktıkları öğrenildi.
YOLLAR KAPANDI
Balçova’nın Çetin Emeç Mahallesi’nde Hacı Ahmet Deresi taştı. Taşan dere nedeniyle bir sokak su altında kaldı ve derenin yanındaki yol trafiğe kapandı. Çok sayıda araç ve otobüs trafikte kaldı. Bölgedeki araçlar da su içinde kaldı. Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi. Ziya Gökalp Caddesi’ndeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.
ALT GEÇİDİ SU BASTI
- Karabağlar ilçesinde Poligon Deresi’nin istinat duvarı yıkıldı. Bazı evleri su bastı. Bölgede zemin katta oturan vatandaşlar komşularınca üst katlardaki dairelere taşındı. Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Binası önünde bulunan Konak Alt Geçidi’ni su bastı. Araçların birçoğu su birikintilerinde zorlukla ilerlerken bazıların ise su da kaldığı görüldü. Güzelyalı ve Mithatpaşa caddelerinde çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Karşıyaka ilçesinde de sağanak nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. Bayraklı’da da su baskınları meydana geldi. İZBAN hattı kenarındaki yollar sel suyuyla doldu. İZBAN seferleri durduruldu.
8 SAATTE 1 AYLIK YAĞIŞ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldığını belirterek “2020’de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18’i bir gecede yağdı” dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de İzmir’e sekiz saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştüğünü söyleyerek “Lütfen mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar” ifadelerini kullandı. Köşger, İzmir’de 1995’ten bu yana görülen en büyük sel felaketinin yaşandığını kaydetti. Öte yandan İzmir’de kent merkezine son 14 saatte metrekareye 142 kilogram yağış düştü. İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Şu ana kadar oluşan su baskını toplam 673, mahsur kalma 23’tür. Su baskınlarının yüzde 80’i ev, yüzde 20’si iş yeri olarak tespit edilmiştir” dedi.