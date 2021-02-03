Sekiz saatte bir aylık yağış

Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı.

İzmir’de etkili olan sağanak felakete neden oldu. Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Menderes, Bayraklı ve Karşıyaka’da sel nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı.

OYNAT 00:47 İzmir'de sağlık çalışanı hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girdi İzmir'in Seferihisar ilçesinde, gelen ihbarla sel sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için mesai arkadaşlarıyla bölgeye giden görevli hemşire Ayla Kırs, beline kadar suya girerek hastaya müdahale etti. Hemşirenin görüntüsü ve suda yürüyüşü kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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İzmir’de rekor yağış nedeniyle 2 barajda kontrollü su tahliyesi yapılıyor. Balçova ve Ürkmez barajlarında doluluk oranı yüzde 100’e ulaşınca DSİ, suların kontrollü olarak tahliyesine başladı.

SELE KAPILDI

Menderes’e gitmekte olan otomobil, Yeniköy Balaban Deresi yakınlarında sel sularına kapıldı. Araçtaki Kaan Soydan’ın cenazesi 2 kilometre aşağıda bulundu. Aynı araçtaki kayınpederi Hıdır Öztürk’ün (65) ise araç içinde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. İkilinin, sağanak nedeniyle sabah 08.00 sıralarında aynı bölgede bulunan bağ evlerini kontrol etmek için yola çıktıkları öğrenildi.

YOLLAR KAPANDI

Balçova’nın Çetin Emeç Mahallesi’nde Hacı Ahmet Deresi taştı. Taşan dere nedeniyle bir sokak su altında kaldı ve derenin yanındaki yol trafiğe kapandı. Çok sayıda araç ve otobüs trafikte kaldı. Bölgedeki araçlar da su içinde kaldı. Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi. Ziya Gökalp Caddesi’ndeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

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ALT GEÇİDİ SU BASTI

Karabağlar ilçesinde Poligon Deresi’nin istinat duvarı yıkıldı. Bazı evleri su bastı. Bölgede zemin katta oturan vatandaşlar komşularınca üst katlardaki dairelere taşındı. Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Binası önünde bulunan Konak Alt Geçidi’ni su bastı. Araçların birçoğu su birikintilerinde zorlukla ilerlerken bazıların ise su da kaldığı görüldü. Güzelyalı ve Mithatpaşa caddelerinde çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Karşıyaka ilçesinde de sağanak nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. Bayraklı’da da su baskınları meydana geldi. İZBAN hattı kenarındaki yollar sel suyuyla doldu. İZBAN seferleri durduruldu.

8 SAATTE 1 AYLIK YAĞIŞ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldığını belirterek “2020’de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18’i bir gecede yağdı” dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de İzmir’e sekiz saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştüğünü söyleyerek “Lütfen mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar” ifadelerini kullandı. Köşger, İzmir’de 1995’ten bu yana görülen en büyük sel felaketinin yaşandığını kaydetti. Öte yandan İzmir’de kent merkezine son 14 saatte metrekareye 142 kilogram yağış düştü. İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Şu ana kadar oluşan su baskını toplam 673, mahsur kalma 23’tür. Su baskınlarının yüzde 80’i ev, yüzde 20’si iş yeri olarak tespit edilmiştir” dedi.