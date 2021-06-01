İstanbul’da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

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Esnaftan olumsuz yanıt alamayan Meral Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarından genci esnaf gibi çıkarttılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay’da esnaftan işleri konusunda olumsuz bir cevap alamayınca bir ‘tiyatro’ sergilendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde görevli koordinatör olan bir kişi tezgah arkasına geçerek kendini esnaf gibi gösterip Türkiye’yi kötülemeye başladı. Dükkan sahibinin "Bizimle çalışmıyor, tanımıyorum" demesi üzerine kendini esnaf gibi gösteren genç, "CHP gençlik kollarındayım" yanıtını verdi.