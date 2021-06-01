Gündem İstanbulda terör örgütü DHKP/Cye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
İstanbul’da terör örgütü DHKP/Cye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonlar sürüyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu ve eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenen 9 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında kent genelinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelilerden 7'sini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, zanlılardan birinin yurt dışında olduğu, diğerinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

YPG/PKK'lı teröristler Münbiç'te zorla silah altına alma uygulamasını protesto eden halka ateş açtı
DÜNYA
YPG/PKK'lı teröristler Münbiç'te zorla silah altına alma uygulamasını protesto eden halka ateş açtı

Fırat Kalkanı bölgesinde teröre darbe: Bugün 10 terörist öldürüldü
GÜNDEM
Fırat Kalkanı bölgesinde teröre darbe: Bugün 10 terörist öldürüldü

MSB açıkladı: Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB açıkladı: Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten Gara'da ortak operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
TSK ve MİT'ten Gara'da ortak operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol Google News
İki bin 83 işçi alınacak

İki bin 83 işçi alınacak

​OGM hangi ile kaç personel alınacağını açıkladı.
İstanbulda su kesintisi

İstanbul'da su kesintisi

​Dokuz ilçedeki kesinti 13 saat sürecek.
Hürkuş HYEU pilot eğitimlerinde kullanılacak: İlk gösteri uçuşunu yaptı

MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tek tek açıkladı.

​Salgın ve saldırılar Türkiye'yi durduramadı.
Bugün itibariyle başladı

Bugün itibariyle başladı

​İşte yasaklardan muaf olan kişi ve yerler.

​Sabahın erken saatlerinde kapılarını açtılar.

​Özel harekat polisleri de destek verdi.
27 il için kritik uyarı!

27 il için kritik uyarı!

​Sıcaklıklar azalıyor kuvvetli yağış bekleniyor.
Gelen yolcuya<br>aşı ve test şartı

Gelen yolcuya
aşı ve test şartı

​1 Haziran itibariyle yeni kararlar alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.