MSB açıkladı: Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek" denildi.

SİHA’larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.



Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/noDpyeLNzI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2021

GÜNDEM TSK ve MİT'ten Gara'da ortak operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi