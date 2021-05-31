MSB açıkladı: Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek" denildi.
SİHA’larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/noDpyeLNzI
SİHA’larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.