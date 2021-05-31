Gündem MSB açıkladı Zap bölgesinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB açıkladı: Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyrudu.

Haber Merkezi AA
MSB açıkladı: Zap bölgesinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek" denildi.

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