TSK ve MİT'ten Gara'da ortak operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz!
TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz!
TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HqODQ41kEF
Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz!