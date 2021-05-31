TSK ve MİT'ten Gara'da ortak operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Haber Merkezi 31 Mayıs 2021, 12:55 Son Güncelleme: 31 Mayıs 2021, 13:17 AA