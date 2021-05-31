Gündem TSK ve MİTten Garada ortak operasyon 5 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

TSK ve MİT'ten Gara'da ortak operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Haber Merkezi AA
TSK ve MİTten Garada ortak operasyon: 5 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
MSB

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz!

TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

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