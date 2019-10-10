İstanbul’da trafikte şok geçirten görüntü: Bagajda tehlikeli yolculuk

Her gün binlerce aracın kullandığı Küçükçekmece Bağlar Caddesi üzerinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Trafikte seyreden bir aracın bagaj kısmında ayakları sarkık bir şekilde bir kişinin seyahat ettiğini gören diğer sürücüler şoke oldu.

GÜNDEM Tekirdağ'da tabela önünde trafik kazası

Uzun süre seyahat etti

Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan araç sürücüsü ve bagajda bulunan kişi, tehlikeye aldırış etmeden uzun süre seyahat etti.

O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yarı kapalı bagajdan bir kişinin ayaklarının sarkıtarak seyahat ettiği tehlikeli anlar görünüyor.