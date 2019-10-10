Gündem İstanbulda trafikte şok geçirten görüntü Bagajda tehlikeli yolculuk
İSTANBUL

İstanbul’da trafikte şoke görüntü: Bagajda tehlikeli yolculuk

İstanbul’da trafikte şok geçirten görüntü: Bagajda tehlikeli yolculuk

İstanbul’da trafikte seyreden bir aracın bagaj kısmında ayaklarını sarkıtarak seyahat eden bir kişiyi gören sürücüler şoke oldu. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan kişinin trafikte uzun süre seyrettiği görüldü.

Haber Merkezi IHA
Bagajda bulunan kişi, tehlikeye aldırış etmeden uzun süre seyahat etti.
Bagajda bulunan kişi, tehlikeye aldırış etmeden uzun süre seyahat etti.

Her gün binlerce aracın kullandığı Küçükçekmece Bağlar Caddesi üzerinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Trafikte seyreden bir aracın bagaj kısmında ayakları sarkık bir şekilde bir kişinin seyahat ettiğini gören diğer sürücüler şoke oldu.

Tekirdağ'da tabela önünde trafik kazası
GÜNDEM
Tekirdağ'da tabela önünde trafik kazası

Uzun süre seyahat etti

Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan araç sürücüsü ve bagajda bulunan kişi, tehlikeye aldırış etmeden uzun süre seyahat etti.

O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yarı kapalı bagajdan bir kişinin ayaklarının sarkıtarak seyahat ettiği tehlikeli anlar görünüyor.

Adana'da polisleri şaşırtan görüntü: Önü otomobil arkası at arabası
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Adana'da polisleri şaşırtan görüntü: Önü otomobil arkası at arabası
Adana'da otomobil ve at arabasının birleşiminden oluşan motorlu taşıt, trafik polislerinin denetimine takıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanıcı sayısının artması ve trafikte önemli risk grubunu oluşturması nedeniyle motosikletlere yönelik kent merkezinde uygulama gerçekleştirdi. Merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda yapılan uygulama sırasında polis, yolda seyreden ön kısmı otomobilden, arka bölümü at arabası römorkundan oluşan motorlu araçla karşılaştı.
Trafikte seyretmesi sakıncalı bulunan taşıt ekipler tarafından durduruldu. Aracın sürücüsü Oğuzhan I'ya 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçundan 2 bin 18 lira idari para cezası uygulandı. Tescili olmayan taşıt, çekiciye yüklenip otoparka götürülerek trafikten men edildi.
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