Tekirdağ'da tabela önünde trafik kazası

Tekirdağ Muratlı’nın Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Darcan Petrol önünde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet B. idaresindeki 34 FA 5787 plakalı kapalı kasa ticari kamyonet, yağıştan ötürü kayganlaşan zeminin etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

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Tedavi olmak istemedi

Araçtan kendi imkanları ile inen sürücü Mehmet B., olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerine yaralanmadığını belirterek tedavi olmak istemedi.

Araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Sürücü ise karakola götürüldü.

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