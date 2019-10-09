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Tekirdağ haberleri: Tabela önünde trafik kazası

Tekirdağ'da tabela önünde trafik kazası

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ‘Kaygan Yol’ uyarı levhasının önünde kayan ticari kamyonet kaza yaptı. Araçta büyük maddi hasar meydana gelirken kendi imkanlarıyla araçtan inen Mehmet B.tedavi olmak istemedi.

Haber Merkezi IHA
Araçta büyük maddi hasar meydana geldi.
Araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ Muratlı’nın Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Darcan Petrol önünde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet B. idaresindeki 34 FA 5787 plakalı kapalı kasa ticari kamyonet, yağıştan ötürü kayganlaşan zeminin etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

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Tedavi olmak istemedi

Araçtan kendi imkanları ile inen sürücü Mehmet B., olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerine yaralanmadığını belirterek tedavi olmak istemedi.

Araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Sürücü ise karakola götürüldü.

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