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İstanbul'da vahşet: Yeni doğmuş bebeği birinci kattan attılar

İstanbul'da, insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Pendik'te yeni doğurduğu bebeği birinci kattaki evinden aşağı atan anne ve erkek arkadaşı gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

18:27 - 5/03/2024 Salı
DHA
Pendik'te gizlice dünyaya getirdiği bebeği 1. kattan attı.
Pendik'te gizlice dünyaya getirdiği bebeği 1. kattan attı.

Olay 1 Mart Cuma günü Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Terk edilmiş bir bebeğin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemeler sonucunda mahallede oturan A.Y.'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediği öğrenildi. Ailesinden gizlice evde doğum yapan kadın, gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeği, 1. katta yaşadığı evden aşağı attı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yüksekten düşme sonucu yaralanan bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

A.Y. ve erkek arkadaşı olduğu belirlenen D.Ç. ise gözaltına alınarak, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.(DHA)



#Pendik
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#Doğum
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