İstanbul'da vahşet: Yeni doğmuş bebeği birinci kattan attılar

Gazze'nin Refah kentinde yetersiz beslenmeden dolayı zor günler geçiren Zayn bebek, açlıktan ağlamasıyla izleyenlerin yüreklerini burkmuştu. Ağlamaktan sesi kısılan ve büyükannesinin parmağını emen 5 aylık Zayn'ın sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından kaldıkları çadırı bulan Gazzeli gazeteci Muhammed Ebu Mustafa, onlara süt, mama, bez gibi yardımlarda bulundu. Filistinli Muhammed, izleyenlerin kalplerini ısıtan görüntüleri "Hamdolsun yavrumuza bir nebze de olsa süt, nakit ve bebek malzemeleri vermek nasip oldu." notuyla takipçilerine duyurdu.