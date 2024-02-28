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Dünya

Gazze'de 2 bebek açlıktan öldü

23 Ocak’tan beri hiçbir insani yardımın ulaştırılamadığı Gazze’nin kuzeyinde 2 bebek açlık sebebiyle hayatını kaybetti.

04:00 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:18 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 4 aydan uzun süredir saldırılarıyla açlığa sürüklediği ve insani yardımın girişini engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 2 bebeğin açlıktan öldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kemal Advan Hastanesine yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) sebebiyle hayati tehlikesi bulunan çok sayıda bebeğin getirildiği belirtildi. Gazze'de açlık ve susuzluğun binlerce çocuk ve hamile kadının ölümüne sebep olduğu belirtilen açıklamada, "Sıvı kaybı ve yetersiz beslenmeden sıkıntı çeken insanları muayene ve tedavi etmek ve insani bir felaketi önlemek için uluslararası kuruluşlara yerinden edilenlerin kaldığı barınaklarda kapsamlı bir tıbbi denetim yapma çağrısında bulunuyoruz" denildi.

BİR KUVÖZDE ÜÇ BEBEK

Gazze Şeridi'ndeki hastaneler prematüre bebeklere yoğunluk sebebiyle tedavi hizmeti vermekte zorluk yaşıyor. Refah'taki BAE Hilal Hastanesi'nde kapasite yetersizliği dolayısıyla aynı kuvöze birden fazla prematüre bebek konuluyor.



#Gazze
#Soykırım
#Filistin
#İsrail
24 dakika önce
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