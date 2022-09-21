Gündem İstanbulda yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul’da yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda yarım tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirilirken, 2’si yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul

Kısa süre önce başlayan yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyük bir operasyona daha imza attı. Yürütülen soruşturma doğrultusunda önceki gün Eyüpsultan’da iki araca ve bir villaya operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın gerçekleştirilen villa ile karavan ve minibüste yapılan aramalarda “marihuana” diye tabir edilen 593 kilogram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 tartı aleti ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu tacirleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, naylon balyalar halinde araçlara yüklenen ve sevkiyata hazırlanan milyonlarca lira değerindeki uyuşturucuların İstanbul’da piyasaya sürülmek üzere olduğu kaydedildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Avrupa’ya giden uyuşturucunun üçte biri Afganistan ve İran üzerinden geliyor

Öte yandan, BM’nin uyuşturucu ticaretine yönelik son raporunda Avrupa’ya giden uyuşturucu maddenin üçte birinin Afganistan ve İran üzerinden transfer edildiği belirtildi. Uluslararası uyuşturucu kartelleri, Afganistan’da üretilen uyuşturucuları özellikle Avrupa pazarına nakletmede İran’ı “üs” olarak kullanırken, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2022 yılının ilk 9 ayında sentetik hap ve çeşitli türde tonlarca uyuşturucu maddeye el koydu.

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