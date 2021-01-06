Gündem İstanbulda Yeditepe Huzur denetimi yapıldı
İSTANBUL

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

İstanbul'un birçok noktasında "Yeditepe Huzur " denetimleri yapıldı. Denetimlere özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi.

Haber Merkezi DHA
Uygulamaya polislerin yanı sıra narkotik köpekleri de destek verdi.
Uygulamaya polislerin yanı sıra narkotik köpekleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Uygulamaya özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi. Fatih Millet Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı.

Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan narkotik köpeği "Kuki" araçların içinde arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

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