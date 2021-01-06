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TOKAT

Yolda yürürken başına yorgun mermi düşen genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına isabet eden yorgun mermi nedeni ile ağır yaralanan lise öğrencisi Büşra Konyar, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Büşra Konyar.
Büşra Konyar.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 17 yaşındaki Büşra Konyar, Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

  • Hafta sonu ameliyat edilen genç kız, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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Kuzeni ile yolda yürürken başına yorgun mermi isabet etmişti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan 17 yaşındaki Büşra Konyar, 31 Aralık 2020 tarihinde Hükümet Caddesi üzerinde yürürken başına yorgun mermi isabet etmişti. Genç kız, Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Hafta sonu ameliyat edilen genç kızın başındaki mermi çıkartılamadı.

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Olayın şüphelisi cezaevinde

Seyrantepe bölgesinden silah sesi duyulduğu ve boş arazide bir aracın görüldüğü bilgisi alan ekipler, olayın şüphelisini Ö.K.’yi gözaltına aldı.

  • Havaya ateş ettiğini kabul eden şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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