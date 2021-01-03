Gündem TEM Otoyolunda feci kaza Motosiklet otomobilin önüne saplandı
İSTANBUL

İstanbul TEM Otoyolu'nda feci kaza: Motosiklet otomobilin önüne saplandı

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Motosiklet otomobilin önüne saplandı

İstanbul Başakşehir TEM Otoyolu'nda sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü savrularak olay yerinde hayatını kaybederken, motosikletin otomobilin önüne saplandığı ve yaklaşık 200 metre bu şekilde gittiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Motosikletin otomobilin önüne saplandığı ve yaklaşık 200 metre bu şekilde gittiği öğrenildi.
Motosikletin otomobilin önüne saplandığı ve yaklaşık 200 metre bu şekilde gittiği öğrenildi.

Kaza saat 08.30 sıralarında TEM Ispartakule Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 34 DFE 683 plakalı otomobili kullanan M.B. isimli sürücü bir motosiklete arkadan çarptı.

Motosiklet otomobilin önüne saplanırken, motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle savrularak yola düştü. Otomobil yaklaşık 200 metre sonra durabildi.

TEM Otoyolu'nda otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü savrularak olay yerinde hayatını kaybetti
Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 ekipleri henüz ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik Edirne istikametinde tek şeritten sağlandı.

Motosikletin otomobilin önüne saplandığı ve yaklaşık 200 metre bu şekilde gittiği öğrenildi.

Polis ekipleri zaman zaman trafiği tamamen durdurarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset ve kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Motosikletin otomobilin önüne saplandığı ve yaklaşık 200 metre bu şekilde gittiği öğrenildi.

TEM Otoyolu’nda yol kavgası: Tek yumrukla yere serildi
GÜNDEM
TEM Otoyolu’nda yol kavgası: Tek yumrukla yere serildi
Abone Ol Google News
Son 19 yılınen yüksek kazancı

Son 19 yılın
en yüksek kazancı

2020 yılında altına yatırım yapan kazandı.
Güpe gündüz çalındı

Güpe gündüz çalındı

​Ataşehir'deki oto yıkamada ilginç hırsızlık.
Bakan Soylunun Vanda askerlerle yer sofrası Cumhuriyeti rahatsız etti: Neden yer sofrası?

Motosiklet<br>otomobile saplandı

Motosiklet
otomobile saplandı

TEM'de feci kaza: 200 metre bu şekilde gitti.
Tek yumrukla<br>yere serdi

Tek yumrukla
yere serdi

TEM Otoyolu'nda tekme ve yumruklu yol kavgası.
2021'in ilk haberi<br>diyerek duyurdu

2021'in ilk haberi
diyerek duyurdu

​İçişleri Bakanı Soylu, sayıyı açıkladı.
Bu delikten girip<br>5 milyonluk cipi çaldı

Bu delikten girip
5 milyonluk cipi çaldı

​Film sahnelerini aratmayan hırsızlık.
'Aşı olmayana<br>kız verilmez'

'Aşı olmayana
kız verilmez'

​Bir televizyon programında konuşan profesörün bu sözleri başına bela oldu.
60 milyon kişi iyileşti

60 milyon kişi iyileşti

En fazla vakanın görüldüğü 4 ülke en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
Hırsız kiracı<br>suçüstü yakalandı

Hırsız kiracı
suçüstü yakalandı

Polis ​itfaiye merdiveni ile evden çıkarabildi.
Çekiciyle<br>drifte ceza yağdı

Çekiciyle
drifte ceza yağdı

​Polis plakadan tespit ettiği sürücüyü yakaladı.
Başkentte DEAŞ operasyonu

Başkentte DEAŞ operasyonu

Polis tarafından, örgüt üyelerinin çok sayıda ​fotoğrafına ulaşıldı.
Cenaze evlerinde yer kalmadı

Cenaze evlerinde yer kalmadı

​ABD'de salgının tırmandığı California'da durum ağırlaşıyor.
Berat Özdemir <br>Trabzonspor'da

Berat Özdemir
Trabzonspor'da

​Genç oyuncunun transferini, kongre üyesi açıkladı.
Mutasyon nöbeti

Mutasyon nöbeti

​Hastalar sıkı bir şekilde izolasyona alındı.
KADES imdadına yetişti<br>

KADES imdadına yetişti

​Eve hızlıca gelen polis saldırganı gözaltına aldı.
Dokunulmaz turistler

Dokunulmaz turistler

​BAE'de İsraillilere her şey normal.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.