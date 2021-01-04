Gündem Sosyal medyadan eşine ölüm tehditleri savuran koca yakalandı
ORDU

Sosyal medyadan eşine ölüm tehditleri savuran koca yakalandı

Ordu’da, 2 çocuk annesi eşini defalarca ölümle tehdit eden koca, yürütülen operasyon sonucunda Sivas’ta yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Kocasından, sürekli olarak öldürüleceğine dair küfürlü mesajlar alan anne, bu durumu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kocasından, sürekli olarak öldürüleceğine dair küfürlü mesajlar alan anne, bu durumu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yaşayan G.D.Ç. isimli 32 yaşında ve 2 çocuk annesi kadının koca A.E.D., yaklaşık bir ay önce ayrılmak istediğini söyleyip eşyalarını da alarak evden ayrıldı.

  • Bu durum üzerine çocuklarını da alıp baba evine dönen anne, boşanma davasını açılmasından sonra eşinin ‘boşanmak istemediğini’ söylemesi üzerine kararından dönmeyeceğini belirtti.

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“Boşanmayı daha önceden de düşündüm ancak, aileme zarar verebilir diye vazgeçtim”

Yaşadığı süreci sürekli olarak sosyal medya hesaplarından paylaşan anne G.D.Ç., sorunların önceden de olduğunu ve daha önceden de boşanmayı düşündüğünü ancak kocasının ailesine zarar verebileceğini düşündüğünden vazgeçtiğini anlattı.

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Kocasından, sürekli olarak öldürüleceğine dair küfürlü mesajlar alan anne, bu durumu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türkiye’de kısa sürede çok sayıda destek bulan kadının kocasını bulmak için, emniyet ve jandarma harekete geçti.

  • Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde gereği yapılarak; şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve Sivas’ta gece kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemler başlatılmıştır” açıklamalarında bulundu.

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