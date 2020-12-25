Gündem Bayrampaşada dehşet anları Öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar
İSTANBUL

Bayrampaşa’da dehşet anları: Öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar

Bayrampaşa'da Pakistan uyruklu S.A.'yı öldürdükten sonra battaniyeye sarıp Edirne'ye götürdüğü belirlenen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Cesedin battaniyeye sarılıp taşınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polis ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Pakistan uyruklu olduğu belirlenen S.A. henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yine kendisi gibi Pakistan uyruklu olduğu tespit edilen İ.A. ve İ.B. tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, S.A. öldürüldükten sonra battaniyeye sarılarak İ.A ve İ.B tarafından araca yüklenip Edirne'ye götürüldüğü tespit edildi.

  • 19 Aralık 2020 tarihinde Edirne İl Jandarma ekipleri tarafından S.A'ya ait olduğu belirlenen ceset bırakıldığı yerde bulundu. Cesedin Edirne'de bulunmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin geniş kapsamlı çalışma yaptı. Polis, S.A.'yı öldürüp Edirne'ye taşıdığını belirlediği İ.A. ve İ.B'yi yine cinayetin işlendiği mahallede farklı bir adreste bulunduklarını tespit etti.

23 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen baskında 2 şüpheli gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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