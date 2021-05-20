Gündem İstanbuldaki terör örgütü operasyonunda aranan şüpheli Erzincanda yakalandı AK Parti Pendik binasında keşif yaptıkları ortaya çıktı
ERZİNCAN

İstanbul'daki terör örgütü operasyonunda aranan şüpheli Erzincan'da yakalandı: AK Parti Pendik binasında keşif yaptıkları ortaya çıktı

İstanbul'daki terör örgütü TKP/ML operasyonunda aranan şüpheli Erzincan'da yakalandı. Gözaltında bulunan şüphelilerin, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı binası çevresinde keşif yaptıkları ve yakınına el yapımı patlayıcı bıraktıkları belirlendi

Haber Merkezi AA
İstanbuldaki terör örgütü operasyonunda aranan şüpheli Erzincanda yakalandı: AK Parti Pendik binasında keşif yaptıkları ortaya çıktı
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İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında firari olan şüpheli İsmail T, Erzincan'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrasında, dün 6 ilçede 8 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalar kapsamında, firari şüpheli İsmail T. ise Erzincan'da yakalandı.

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ÇOK SAYIDA SİLAH VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 kalaşnikof tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 18 yedek şarjör, 1 askeri kamuflaj, 1 telsiz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

  • Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı binası çevresinde keşif yaptıkları ve yakınına el yapımı patlayıcı (EYP) bıraktıkları tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerden Arzu Ö.'nün örgütün sözde kırsal alan sorumlusu, Ünal Y.'nin silahlı yapılanma sorumlusu ve keskin nişancı olduğu, diğer 6 kişinin ise eylemi gerçekleştirecek grupta yer aldığı belirlendi.

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