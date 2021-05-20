Gündem HSK Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulutu görevden uzaklaştırdı
POLİTİKA

HSK Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut’u görevden uzaklaştırdı

HSK 2. Dairesi, salgın tedbirlerini eleştirdiği videoyla gündem olan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut’u geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Haber Merkezi Diğer
HSK Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut’u görevden uzaklaştırdı
Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut

Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut, koronavirüs tedbirleri ve aşılamayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmış, Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti. Valilikten yapılan açıklamada, Viranşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un paylaşımlarıyla ilgili Valilik tarafından inceleme-soruşturma başlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

  • NTV'nin haberine göre; açıklamada, "Hakim ve savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmaların ne şekilde yapılacağı ve buna karar verecek yetkili mercilerin kimler olduğu kanunla açık şekilde belirlenmiş olup, Valiliğimizin bu çerçevede başlattığı herhangi bir inceleme bulunmamaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.
HSK 2. Dairesi, salgın tedbirlerini eleştirdiği videoyla gündem olan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut’u geçici olarak görevden uzaklaştırdı.
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