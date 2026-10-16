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'Alo adalet 135' hattı 81 ilde hizmete girdi

'Alo adalet 135' hattı 81 ilde hizmete girdi

14:48, 16/10/2026, Cuma
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'Alo adalet 135' hattı 81 ilde hizmete girdi
135 Alo Adalet Hattı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların iletilebildiği Alo Adalet 135 hattının 81 ildeki tüm adliyelerde hizmete girdiğini açıkladı. Uygulamayla vatandaşların dosyalarına ilişkin bilgi alması ve yargı süreçlerindeki gecikmelerin takip edilmesi amaçlanıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından hizmetlere erişimi kolaylaştıran ve yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalar, hayata geçirilmeye devam ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu kapsamda 1 Eylül tarihinde bazı illerde uygulamaya konulan 'Alo Adalet 135' hattının 81 ildeki tüm adliyelerde hizmete sunulduğunu açıkladı.

Uygulama ile birlikte vatandaşların devam eden dosyalarına ilişkin bilgiye erişimini güvenli biçimde sağlayarak, gecikmeleri etkin şekilde takip edip yargılama süreçlerinin hızlanmasına katkı sunacağını belirten Bakan Gürlek, adalete erişimi kolaylaştıran reformaları hayat geçirmeye devam edecekleri mesajını verdi.

"Vatandaşları başvurularını iletebileceği bir iletişim kanalı oluşturduk"

Sosyal medya hesabından 'Alo 135 Adalet hattı artık 81 ilde! Adalete erişim kolaylaşacak, vatandaşlarımız bize doğrudan ulaşacak' notuyla açıklama yapan Akın Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak göreve başladığımız günden bu yana vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Alo Adalet 135 Hattı’nı kurarak vatandaşlarımızın 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını iletebilecekleri bir iletişim kanalı oluşturduk.
Bu uygulamayla vatandaşlarımızın devam eden dosyalarına ilişkin bilgiye erişimini güvenli biçimde sağlayarak, gecikmeleri etkin şekilde takip edip yargılama süreçlerinin hızlanmasına katkı sunacağız."

'Alo adalet 135' hattı 81 ilde hizmete girdi

"1 Eylül’de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak uygulamaya aldığımız Alo Adalet 135 Hattı’nı, bugün itibarıyla 81 ilimizdeki tüm adliyelerde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, “Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma” hedefimiz doğrultusunda, adalete erişimi kolaylaştıran ve yargı hizmetlerinin etkinliğini artıran reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Başlıklar :akın gürlekadalet bakanlığıalo adalet 135
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