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Kamboçya ile askeri anlaşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hun Manet'i kabul etti, kritik imzalar atıldı

Kamboçya ile askeri anlaşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hun Manet'i kabul etti, kritik imzalar atıldı

Büşra Soyal
19:01, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 19:57, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
AA
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Kamboçya ile askeri anlaşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hun Manet'i kabul etti, kritik imzalar atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Manet'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i kabul etti. Türkiye ile Kamboçya arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı. Kabulün ardından ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamboçya ile ilişkilerimizi geliştireceğiz. Özellikle son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Manet'i ve heyetini İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan,
"Özellikle son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum."
diye konuştu.
Başbakan Manet ile ikili ve heyetler arası görüşmelerinde iki ülke ilişkilerini etraflıca değerlendirdiklerini kaydeden Erdoğan,
"2018 yılında dönemin başbakanı olarak ülkemizi ziyaret eden Sayın Hun Sen ile ticaretimizi 1 milyar dolara çıkarmayı kararlaştırmıştık. Bu hedefe ulaşmak için çabalarımız halen devam ediyor. Bu sabah gerçekleştirilen Türkiye-Kamboçya İş Forumu'nun iş çevrelerimiz arasındaki temasların güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum."
 ifadelerini kullandı.

"Türkiye Bursları programıyla Kamboçyalı öğrencilerin eğitimine destek oluyoruz"

Manet ile ticaret ve yatırımların yanı sıra savunma sanayisi, enerji, eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliklerini istişare ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya'nın savunma sanayisi ürünlerine yönelik ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Bu alanda ciddi bir potansiyele sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Kendileriyle işbirliğimizi inşallah geliştireceğiz. TİKA ve Yunus Emre Enstitüsünün Kamboçya'da gerçekleştirdiği projeler beşeri münasebetlerimizin ilerlemesine büyük katkılar sağlıyor. Türkiye Bursları programıyla Kamboçyalı öğrencilerin eğitimine destek oluyoruz." dedi.

Erdoğan, Kamboçya ile ikili işbirliklerinin, küresel barış, istikrar ve refahın tesisine de hizmet ettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kamboçya'nın Gazze Barış Kuruluna kurucu üye olarak katılması son derece memnuniyet vericidir. Kendilerinin Filistin'de iki devletli çözüm temelindeki çalışmalara katkılarının süreceğine inanıyorum. Kamboçya'nın Tayland ile yaşadığı sınır ihtilafının uluslararası hukuk temelinde diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesini temenni ediyoruz. Yaşanan çatışmalardan etkilenen sivil halka destek olmayı sürdürüyoruz. Kamboçya makamlarıyla işbirliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz."

İstişarelerinin ve aldıkları kararların hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Başbakan Manet'e ve heyetine Türkiye'yi ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ederek, dost Kamboçya halkına en kalbi selamlarını gönderdiğini söyledi.

Türkiye ile Kamboçya arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in huzurunda Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye ile Kamboçya arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı. Anlaşmaya, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya adına Milli Savunma Bakan Yardımcısı Prak Sovanna imza koydu.


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Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanKamboçya BaşbakanıHun Manet
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