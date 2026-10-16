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Komşudan Türkiye'ye üçlü ittifak teklifi: Yardım için harekete geçtiler

Komşudan Türkiye'ye üçlü ittifak teklifi: Yardım için harekete geçtiler

15:59, 16/10/2026, Cuma
AA
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Komşudan Türkiye'ye üçlü ittifak teklifi: Yardım için harekete geçtiler
Bulgaristan, Karadeniz'deki saldırıların artması üzerine NATO'dan destek istedi

Bulgaristan, ticari gemilere yönelik İHA saldırılarının yoğunlaşması üzerine NATO’dan füze sistemleri, hava devriyeleri ve İHA karşıtı savunma desteği istedi. Sofya yönetimi, Türkiye ve Romanya ile ortak strateji oluşturulmasının da önemine dikkat çekti.

Bulgaristan Savunma Bakanı
Dimitar Stoyanov
, Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının yoğunlaşması üzerine ülkesinin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla NATO'dan destek talep ettiklerini duyurdu.

Stoyanov, basına yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich'e başvuruda bulunduklarını belirtti.

Karadeniz'deki saldırıların yoğunluğunun her geçen gün arttığına dikkati çeken Stoyanov, "Romanya'nın kara sularına yönelik saldırılar, Bulgar ordusunun modernize edilmesi ve savunma kapasitesinin artırılması gerektiğini gösteriyor. Bulgaristan, NATO'dan hava araçları, füze sistemleri, İHA karşıtı savunma sistemleri ve hava devriyeleri konusunda destek talep etti." dedi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov
Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov

İstenen desteğin kapsamının henüz netleşmediğini dile getiren Stoyanov, Romanya ve Baltık ülkelerinin de benzer ihtiyaçlarının bulunduğunu, Avrupalı ortakların dikkatinin Karadeniz'e yöneldiğini söyledi.

Stoyanov, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için hızlı adım atılmasını umduğunu ifade ederek, Bulgaristan, Türkiye ve Romanya arasında ortak eylem stratejisi oluşturulmasının önemini vurguladı.

Bulgaristan'ın gözlem ve müdahale amacıyla mevcut imkanlarını kullandığını anlatan Stoyanov, ülkenin kendi kara sularını gözetlemek için iki keşif sistemine sahip olduğunu, üçüncü sistemin ise yıl sonuna kadar konuşlandırılmasının beklendiğini söyledi.

"Chelsea 3" isimli geminin çekilmesi bekleniyor

Stoyanov, Karadeniz'de saldırıya uğrayan "Chelsea 3" adlı geminin Burgaz'a bağlı Lozenets köyünün yaklaşık 10 kilometre doğusunda demirlediğini bildirdi.

Geminin çekilmesi için dün başlatılan operasyonun olumsuz hava koşulları nedeniyle durdurulduğu bilgisini veren Stoyanov, hava şartlarının iyileşmesinin ardından yeni bir operasyon düzenlenmesinin beklendiğini ifade etti.


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Başlıklar :bulgaristanİHAKaradenizNATO
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