Cumhurbaşkanı Erdoğan Kerkük Valisi'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada devlet bakanlığı görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile külliyede bir araya geldi.
Türkiye-Irak ilişkileri açısından tarihi bir gelişme yaşandı.
Irak kabinesindeki eksik ve yeni oluşturulan kadroları tamamlamak üzere Bağdat’taki Temsilciler Meclisinde, kritik bir oylama gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bulunan Muhammed Seman Ağa ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da görüşmeye katıldı.
Tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor
Bu atama, Türkmenlerin Irak merkezi hükümetinde üst düzey temsili açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Türkiye'den tebrik mesajı
AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Irak Meclisi tarafından Devlet Bakanı seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı tebrik etti.
Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: