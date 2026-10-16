Cumhurbaşkanı Erdoğan Kerkük Valisi'ni kabul etti

Türkiye-Irak ilişkileri açısından tarihi bir gelişme yaşandı.

Irak kabinesindeki eksik ve yeni oluşturulan kadroları tamamlamak üzere Bağdat’taki Temsilciler Meclisinde, kritik bir oylama gerçekleştirildi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa, Irak'ta gerçekleşen kabine değişikliğinde Devlet Bakanlığı görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bulunan Muhammed Seman Ağa ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da görüşmeye katıldı.

Tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor

Bu atama, Türkmenlerin Irak merkezi hükümetinde üst düzey temsili açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'den tebrik mesajı

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Irak Meclisi tarafından Devlet Bakanı seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı tebrik etti.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye-Irak ilişkileri ve büyük gönül coğrafyamız açısından tarihi bir gelişme daha yaşanmış, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Irak'ta gerçekleşen kabine değişikliğinde Devlet Bakanlığı görevine getirilmiştir.

Bu süreçte mevcut Kerkük Valiliği görev süresi de yine bir Türkmen tarafından tamamlanacaktır.

Bu vesileyle Devlet Bakanlığını üstlenen Sayın Mehmet Seman Ağa'yı kutluyor, başta Irak Başbakanı Sayın Ali ez-Zeydi olmak üzere böylesi tarihi bir kararı hayata geçiren herkese teşekkür ediyoruz.

Türkiye-Irak dostluğu ve bölge barışı için hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

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