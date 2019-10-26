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İSTANBUL

İstanbulensis şiir dolu günler yaşattı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 7.si düzenlenen İstanbulensis Şiir Festivali dolu dolu geçti. Balkan coğrafyasından çok sayıda şair 3 gün boyunca İstanbul’da şiirlerini seslendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulensis Şiir Festivali
İstanbulensis Şiir Festivali

Bu yıl 7.’si düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali üç gün boyunca dolu dolu geçti. ‘Balkan Esintisi’ temasıyla şiir severlerin karşısına çıkan festival tam not aldı. Edebiyat dünyasının yakından takip ettiği şiir resitaline Türkiye ile birlikte 11 ülkeden şairler katıldı.

  • Leyla Şerif Emin
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  • Festivalde asker selamı

AÇILIŞTA VATAN ŞİİRLERİ SESLENDİRİLDİ

23 Ekim akşamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde festivalin açılışı yapıldı. Şiir dostları salonu saatler öncesinden doldurdu. Katılımcı şairler açılışa özel şiirler seslendirdi. Vatan şiirlerinin okunduğu festivalin açılışı duygu dolu anlara sahne oldu.

AÇILIŞ KONSERİ ŞÜKRİYE TUTKUN’DAN

Şükriye Tutkun ve Hüseyin Keskin

Şiir festivalinin açılışında Şükriye Tutkun da sahne aldı. Tutkun, söylediği Balkan türküleriyle herkesin beğenisini kazandı. Repertuvarında birçok Rumeli türküsü barındıran Tutkun, birbirinden değerli eserlerini seslendirdi. Dinleyicilerin de eşlik ettiği Tutkun’un türküleri, Balkan rüzgârını Sultanbeyli’de estirdi.

ŞAİRLER ÖĞRENCİLERLE OKULLARINDA BULUŞTU

Yurt içi ve yurt dışından gelen şairler; festivalin 2. ve 3. gününde okulları ziyaret ederek öğrencilerle söyleşiler gerçekleştirdi. Keyifli anların yaşandığı okul ziyaretlerinde öğrenciler şairlere merak ettikleri sorular sordu.

Festivalin 3. gününde katılımcılar Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde şiir severlerle buluştu. Katılımcı şairler şiirlerini seslendirdi. Şairlerin şiir okumalarının ardından 3 Hisar konseri gerçekleşti.

KARDEŞLİK RÜZGARI RUHLARA DOKUNDU

Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali’ni değerlendiren Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, katılımcı şairlere teşekkür etti. Barış Pınarı Harekatı’na katılan şanlı ordumuza selam gönderen Başkan Keskin, “Festivalimizin bu sene 7.’sini gerçekleştirdik. Artık Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali’miz gelenek haline geldi. Bu sene katılımcı şairlerimiz gönül bağlarımızın kuvvetli şekilde devam ettiği Balkan coğrafyasından oldu. İstedik ki Balkanlardan gelen kardeşlik rüzgârı, ruhumuza dokunsun; aramızdaki bağlarımızı kuvvetlendirsin ve kardeşliğimizi daim kılsın. Bundan dolayı festivalimizin bu seneki temasını ‘Balkan Esintisi’ olarak belirledik.” dedi.

‘Şairlerin öğrencilerle buluşmasını önemsiyoruz’

  • Fotoğraf: Arşiv
  • Festivale katılan şairleri okullarda öğrencilerle buluşturduklarını vurgulayan Başkan Keskin, “Festivalimizin en önemli kısmı katılımcı şairlerimizin öğrencilerimizle buluşması. Açılışımızın ardından 2. ve 3. gün etkinliklerimizde şairlerimiz ilçemizdeki okullarda öğrencilerimizle buluştu ve şiir okumaları gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz kardeş coğrafyamızla etkileşim kurdular, şairlerimize edebiyatla ve kendi kültürleriyle ilgili sorular sordular. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü gençlerimiz bizim en büyük geleceğimiz” şeklinde konuştu.

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