İyi ki varsın Eren Kadıköy’de bir binanın dış cephesindeki iklim aktivisti Greta Thunberg’in grafitisi, Trabzon’da PKK’lılar tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün ‘İyi ki varsın Eren’ yazılı pankartıyla kapatıldı. BM’deki konuşmasıyla gündeme gelen Thunberg’in, terör örgütü PYD’ye destek iddiaları sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Haber Merkezi 25 Ekim 2019, 04:00 Son Güncelleme: 25 Ekim 2019, 04:05 Yeni Şafak