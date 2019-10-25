Gündem İyi ki varsın Eren
İSTANBUL

İyi ki varsın Eren

Kadıköy’de bir binanın dış cephesindeki iklim aktivisti Greta Thunberg’in grafitisi, Trabzon’da PKK’lılar tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün ‘İyi ki varsın Eren’ yazılı pankartıyla kapatıldı. BM’deki konuşmasıyla gündeme gelen Thunberg’in, terör örgütü PYD’ye destek iddiaları sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İyi ki varsın Eren
İyi ki varsın Eren

Kadıköy’de bir binanın dış cephesindeki iklim aktivisti Greta Thunberg’in gravitisi, Trabzon’da bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün resminin bulunduğu pankartla kapatıldı. Mustafa Mazhar Bey Sokağı’nda bir apartmanın dış cephesindeki Greta Thunberg’in gravitisi, Vatan Partisi Kadıköy İlçe Teşkilatı’nca sosyal medyada bölücü terör örgütü PYD’ye destek verdiği iddiasıyla kapatıldı. Thunberg’in gravitisinin üzeri “İyi ki varsın Eren” yazılı Eren Bülbül’ün portresi ve üzerinde Türk bayrağı bulunan pankart asıldı. Birleşmiş Milletler’deki konuşmasıyla gündeme gelen Thunberg’in, terör örgütü PYD’yi desteklediği iddiaları sosyal medyada dillendirilmişti.

Tabuta Sığmayanlar: Şehit Eren Bülbül (15. Bölüm)
OYNAT 07:45
Tabuta Sığmayanlar: Şehit Eren Bülbül (15. Bölüm)
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İyi ki varsın Eren

İyi ki varsın Eren

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