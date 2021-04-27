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Gündem İstanbulluları sevindirecek haber Hava kirliliği 5 yılda yüzde 21 azaldı
İSTANBUL

İstanbulluları sevindirecek haber: Hava kirliliği 5 yılda yüzde 21 azaldı

Son 5 yıl baz alınarak yapılan araştırmalara göre; İstanbul'da hava kirliliği yüzde 21 oranında azaldı. Kentte hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonların başında yüzde 37 ile Sarıyer yer aldı. Sarıyer'i yüzde 36 ile Esenyurt takip etti. Ancak Alibeyköy'deki yüzde 20'lik artış da dikkat çekti.

Haber Merkezi AA
İstanbulluları sevindirecek haber: Hava kirliliği 5 yılda yüzde 21 azaldı
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İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros koordinatörlüğünde, İTÜ Modelleme Takımı tarafından İstanbul'da son 5 yıldaki hava kirliliği oranı üzerine araştırma yapıldı. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonlarındaki partikül madde (PM10) hava kirliliği oranı incelendi.

İstanbul'da hava kirliliği bir yılda yüzde 10 azaldı
GÜNDEM
İstanbul'da hava kirliliği bir yılda yüzde 10 azaldı

Zirvede Sarıyer var

Sonuçlara göre, İstanbul'da son 5 yılda hava kirliliği, yüzde 21 azaldı. Araştırmaya göre, kentteki istasyonlarda hava kirliliği Mecidiyeköy'de yüzde 6, Alibeyköy'de de yüzde 20 artış gösterdi. Kentte hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonların başında yüzde 37 ile Sarıyer yer alırken, bunu yüzde 36 ile Esenyurt, yüzde 34 ile Şirinevler, yüzde 31 ile Ümraniye 2 ve yüzde 26 ile Esenler izledi.

İstanbul'da istasyonların hava kirliliği (PM10 (µg/m3) ) ortalaması şu şekilde:

İlçeler 2011-2015 2016-2020 Değişim yüzdesi
Aksaray 60,8 49,6 -18
Alibeyköy 51,6 61,8 20
Başakşehir 59,3 50,6 -15
Beşiktaş 47,6 35,9 -25
Esenler 57,4 42,5 -26
Esenyurt 103,2 65,8 -36
Kadıköy 51,6 42,5 -18
Kağıthane 84 65,8 -22
Kandilli 46,4 36,1 -22
Kartal 64,2 48,3 -25
Mecidiyeköy 51,6 54,4 6
Sarıyer 39 24,6 -37
Şile 26,4 25,9 -2
Şirinevler 65,6 43,3 -34
Ümraniye 1 48 37,7 -21
Ümraniye 2 57,6 39,6 -31
Üsküdar 40 30,3 -24
Yenibosna 57,3 44,9 -22

İstanbul'da hava kirliliği yüzde 12 arttı
GÜNDEM
İstanbul'da hava kirliliği yüzde 12 arttı

"Hava kirliliği azaltıcı farkındalık ve duyarlılık çalışmalarına devam etmeliyiz"

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hava kalitesinin insan sağlığı için önemli olduğunu söyledi. İstanbul'da hava kirliliğinin son yıllarda azaldığını belirten Toros, şöyle devam etti: "İstanbul'da doğal gaz kullanımının artması, sanayi tesislerinde yapılan iyileştirme çalışmaları, konutlarda ısı yalıtımın yapılması ve çevreye daha az zarar veren araçların oranının arttığı görülmektedir. Tüm bu çalışmalar hava kirliliğinin azaltılmasına olumlu yönde etki etmektedir.

İstanbul'daki hava kirliliği alarm seviyesinde
GÜNDEM
İstanbul'daki hava kirliliği alarm seviyesinde
  • Okullarda çevre konusunda çocuklarımızın daha duyarlı olması için verilen eğitimlerin ve basın yayın organlarının yaptığı farkındalık çalışmaları İstanbul'da hava kirliliği değerlerinin azalmasına olumlu katkı yapmaktadır. Sağlık açısından son derece önemli olan hava kirliliği azaltıcı farkındalık ve duyarlılık çalışmalarına devam etmemiz gerekiyor. Evde, okulda veya iş yerinde dış ortam ve iç ortam havasını kirletmemek için hepimizin iş birliğine devam etmesi son derece önemlidir."

İstanbul'da hava kirliliği hassas seviyede
FOTOĞRAF 6
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İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren pek çok noktada pus vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin hava kalitesi haritasında turuncu yani hassas seviyeye ulaşan noktalar Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy olarak görüldü.
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İstanbul'daki puslu havanın nedenini açıklayan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Şu anda ülkemizde yüksek basınç alanı hakim. Yüksek basınç alanı olduğu zaman, havada genel olarak inici bir durum söz konusudur. Normal şartlarda hava yükselir ama yüksek basınç alanlarında genel olarak hava aşağı doğru çöker. Dolayısıyla gece boyunca ışınım yoluyla yeryüzünün hızlı bir şekilde soğuması, sabah güneşin doğması ile beraber havalar ısınınca buralarda buharlaşma oluyor, yere yakın seviyede pus oluşuyor. Yüksek basınç alanlarında bir de hava hareket edemediği için, yükselemediği için atmosfere saldığımız kirleticiler yükselemezler. Bu günlerde hava kalitesi diğer günlere göre daha düşüktür. Kirleticiler yere yakın olduğu için kalite düşmüş olur. Böyle günlerde mümkün mertebe kalitenin düşük olduğu yerlerde daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım. Çünkü vücut hareketlerimizin artması daha fazla solunum ve kirli havanın vücuda geçmesi anlamına geliyor dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tüm illerde hava kalitesi ölçüm istasyonları olduğunu vurgulayan Toros, şöyle devam etti: Onlara bakmak lazım. Orada renkler vardır, yeşil ve sarı renk görüyorsunuz sıkıntı yok. Ama turuncu, kırmızı, kahverengi gibi renkler varsa biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yeri geldiğinde çıkmamakta fayda vardır diye düşünüyorum. İstanbul'a baktığımız zaman bazı bölgelerde sarı renkte, orta ama bazı yerlerde ise turuncu yani hassas seviyede bir hava kalitesi olduğunu görüyoruz. Bu durumun özellikle hassas grupları yaşlılar, çocukları olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Aksaray, Esenler, Sultangazi gibi yerlerde hava kalitesinin diğer noktalara göre daha düşük olduğunu görüyoruz
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Ülkemiz üzerinde Yüksek basınç alanı etkisiyle, gece geç saatlerden sabah saatlerine kuvvetli enverziyon tabakasının olduğunu ifade eden Hüseyin Toros, Normalde sıcaklık yükseklikle azalırken, bu günlerde yere yakın seviyeden yukarı çıktıkça daha sıcak oluyor. Dolayısıyla yere yakın seviyedeki hava üzerinde bir tabaka oluşmuş oluyor. Ve bundan dolayı yere yakın tabakada atmosfere saldığımız gazlar düşey yönde dağılamadığı için yer seviyesinde sis, pus oluşturuyor ve kirlilik değerleri artıyor. Verilere baktığımız zaman bu hafta, bu tabakanın ülkemizin pek çok yerinde etkili olacağını görüyoruz dedi.
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Zeytinburnu'nda yaşayan ancak Aksaray'a geldiğinde daha puslu bir hava ile karşılaştığını dile getiren Hasan Yeşil, Ölçüm aleti olmadığı için bilemiyoruz tabii ki ama doğayı biz katlettiğimiz için hava kirleniyor. Önlem alınmadığı sürece de artacak. Pus var ama tabii bunu neye bağlayacağız onu bilemiyoruz. Uzmanlar daha iyi biliyor. Zeytinburnu'ndan geliyorum, Zeytinburnu'nda bu pus yoktu. En büyük etkenlerden biri trafik tabii diye konuştu.
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Bir başka vatandaş ise, Şu an hava kirli görünüyor. Kalitesi iyi değil, boğucu hissediyoruz. Her taraf kapanmış gibi. Kalabalık burası çünkü. Sürekli burada değilim, Kartal'da hava daha iyiydi dedi. Kirli havadan rahatsız olduğunu söyleyen Zarife Şahin ise, Migrenim var, şu an o kadar rahatsızım ki, sanki içime duman çekiyorum. Kasımpaşa'da yaşıyorum orada mahallede bir kirlilik var, burada da arabalardan dolayı kirlilik çok diye konuştu.
İstanbul'da hava kirliliği hassas seviyede
İstanbullular bugün puslu bir sabaha uyandı. Hava kirliliği özellikle Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy'de 'hassas' seviyeye ulaştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Böyle günlerde mümkün mertebe kalitenin düşük olduğu yerlerde daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım" dedi.


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