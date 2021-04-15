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Gündem İstanbulda hava kirliliği bir yılda yüzde 10 azaldı
İSTANBUL

İstanbul'da hava kirliliği bir yılda yüzde 10 azaldı

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümünce, İstanbul'da Kovid-19 salgınının birinci yılında hava kirliliği oranı üzerine yapılan çalışmaya göre kirlilik, yüzde 1'lik artışın görüldüğü Esenler dışındaki ilçelerde düştü. Kentte bir yıl öncesine göre hava kirliliğinin en fazla azaldığı ilçelerin başında yüzde 24 ile Esenyurt yer alırken, bunu yüzde 21 ile Başakşehir, yüzde 18 ile Ümraniye ve yüzde 15 ile Fatih izledi. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros "İnsanların etkinliğinin azalması tüm dünyada hava kirliliğini azalttı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İstanbulda hava kirliliği bir yılda yüzde 10 azaldı
İstanbul'da hava kirliliği bir yılda yüzde 10 azaldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birinci yılında hava kirliliği önceki yıla oranla yüzde 10 azaldı.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros koordinatörlüğünde, bölüm öğrencileri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birinci yılında, hava kirliliği oranı üzerine araştırma yapıldı.

HAVA ORANLARI İNCELENDİ

Bu kapsamda, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediyelerin hava kalitesi ölçüm istasyonlarındaki azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı incelendi.

Sonuçlara göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı salgının birinci yılında, önceki yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 10 azaldı.

ESENLER'DE ARTIŞ

Aynı döneme göre, kentte hava kirliliği sadece Esenler'de yüzde 1 artış gösterdi.

Kentte bir yıl öncesine göre hava kirliliğinin en fazla azaldığı ilçelerin başında yüzde 24 ile Esenyurt yer alırken, bunu yüzde 21 ile Başakşehir, yüzde 18 ile Ümraniye ve yüzde 15 ile Fatih izledi.

İNSAN ETKİNLİĞİ AZALDI

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hava kirliliğinin sanayileşmeye birlikte insanlığın önündeki en büyük tehlikelerden biri olduğunu söyledi.

Dünyada her yıl 7 milyon insanın hava kirliliğinden dolayı hayatını kaybettiğini belirten Toros, "Hava kirliliği birçok hastalığı da olumsuz yönde etkiliyor." dedi.

Toros, koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için alınan tedbirleri hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İnsanların etkinliğinin azalması tüm dünyada hava kirliliğini azalttı. İTÜ olarak koronavirüs salgınının birinci yılında hava kirliliği oranını bir önceki yıla göre değerlendirdik. İstanbul'daki istasyonların azotdioksit değerlerine baktık. Ölçüm değerlerine göre İstanbul'da koronavirüs salgınının birinci yılında hava kirliliği oranı bir önceki yıla göre en fazla Esenyurt ve Başakşehir'de azaldı. Hava kirliliği oranı sadece Esenler'de arttı. Hava kirliliğinin azalması atmosfere karbon salınımını azalttı ve küresel iklim değişikliğinin azalması yönünde önemli bir katkı sağlamış oldu. Hava kirliliğinin azaltılması için kaynakların verimli kullanılması ve israfa son verilmesi son derece önemlidir."

İstanbul'da hava kirliliği hassas seviyede
FOTOĞRAF 6
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İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren pek çok noktada pus vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin hava kalitesi haritasında turuncu yani hassas seviyeye ulaşan noktalar Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy olarak görüldü.
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İstanbul'daki puslu havanın nedenini açıklayan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Şu anda ülkemizde yüksek basınç alanı hakim. Yüksek basınç alanı olduğu zaman, havada genel olarak inici bir durum söz konusudur. Normal şartlarda hava yükselir ama yüksek basınç alanlarında genel olarak hava aşağı doğru çöker. Dolayısıyla gece boyunca ışınım yoluyla yeryüzünün hızlı bir şekilde soğuması, sabah güneşin doğması ile beraber havalar ısınınca buralarda buharlaşma oluyor, yere yakın seviyede pus oluşuyor. Yüksek basınç alanlarında bir de hava hareket edemediği için, yükselemediği için atmosfere saldığımız kirleticiler yükselemezler. Bu günlerde hava kalitesi diğer günlere göre daha düşüktür. Kirleticiler yere yakın olduğu için kalite düşmüş olur. Böyle günlerde mümkün mertebe kalitenin düşük olduğu yerlerde daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım. Çünkü vücut hareketlerimizin artması daha fazla solunum ve kirli havanın vücuda geçmesi anlamına geliyor dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tüm illerde hava kalitesi ölçüm istasyonları olduğunu vurgulayan Toros, şöyle devam etti: Onlara bakmak lazım. Orada renkler vardır, yeşil ve sarı renk görüyorsunuz sıkıntı yok. Ama turuncu, kırmızı, kahverengi gibi renkler varsa biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yeri geldiğinde çıkmamakta fayda vardır diye düşünüyorum. İstanbul'a baktığımız zaman bazı bölgelerde sarı renkte, orta ama bazı yerlerde ise turuncu yani hassas seviyede bir hava kalitesi olduğunu görüyoruz. Bu durumun özellikle hassas grupları yaşlılar, çocukları olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Aksaray, Esenler, Sultangazi gibi yerlerde hava kalitesinin diğer noktalara göre daha düşük olduğunu görüyoruz
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Ülkemiz üzerinde Yüksek basınç alanı etkisiyle, gece geç saatlerden sabah saatlerine kuvvetli enverziyon tabakasının olduğunu ifade eden Hüseyin Toros, Normalde sıcaklık yükseklikle azalırken, bu günlerde yere yakın seviyeden yukarı çıktıkça daha sıcak oluyor. Dolayısıyla yere yakın seviyedeki hava üzerinde bir tabaka oluşmuş oluyor. Ve bundan dolayı yere yakın tabakada atmosfere saldığımız gazlar düşey yönde dağılamadığı için yer seviyesinde sis, pus oluşturuyor ve kirlilik değerleri artıyor. Verilere baktığımız zaman bu hafta, bu tabakanın ülkemizin pek çok yerinde etkili olacağını görüyoruz dedi.
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Zeytinburnu'nda yaşayan ancak Aksaray'a geldiğinde daha puslu bir hava ile karşılaştığını dile getiren Hasan Yeşil, Ölçüm aleti olmadığı için bilemiyoruz tabii ki ama doğayı biz katlettiğimiz için hava kirleniyor. Önlem alınmadığı sürece de artacak. Pus var ama tabii bunu neye bağlayacağız onu bilemiyoruz. Uzmanlar daha iyi biliyor. Zeytinburnu'ndan geliyorum, Zeytinburnu'nda bu pus yoktu. En büyük etkenlerden biri trafik tabii diye konuştu.
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Bir başka vatandaş ise, Şu an hava kirli görünüyor. Kalitesi iyi değil, boğucu hissediyoruz. Her taraf kapanmış gibi. Kalabalık burası çünkü. Sürekli burada değilim, Kartal'da hava daha iyiydi dedi. Kirli havadan rahatsız olduğunu söyleyen Zarife Şahin ise, Migrenim var, şu an o kadar rahatsızım ki, sanki içime duman çekiyorum. Kasımpaşa'da yaşıyorum orada mahallede bir kirlilik var, burada da arabalardan dolayı kirlilik çok diye konuştu.
İstanbul'da hava kirliliği hassas seviyede
İstanbullular bugün puslu bir sabaha uyandı. Hava kirliliği özellikle Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy'de 'hassas' seviyeye ulaştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Böyle günlerde mümkün mertebe kalitenin düşük olduğu yerlerde daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım" dedi.


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