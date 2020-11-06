İstanbul'un göbeğinde dehşet: Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı

Olay, saat 11.30 sıralarında Şişli Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isimleri henüz öğrenilemeyen baba ve oğlu, Celal Seymener (70) ve torunu Celal Öztürk'ün (22) inşaat şirketine geldi. Taraflar burada alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğul, dede ve torunun darp etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine saldırgan baba ve oğul tabancalarla ateş açtıkları Celal Seymener ve Celal Öztürk'ü kurşun yağmuruna tutarak yaraladı. Saldırının ardından şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı.

DHA Şişli'de70 yaşındaki müteahhit Celal Seymener'e iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıyı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda bacaklarından yaralanan dede ve torununun otomobille Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, çevrede çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırganların kimliklerini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise caddeye de yayılan kovanları delil torbasına koydu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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OYNAT 00:59 Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı kamerada Şişli'de 70 yaşındaki müteahhit Celal Seymener'e iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dedesini korumak isteyen yine aynı ismi taşıyan 22 yaşındaki torunu Celal de yaralandı. Saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. BiP'te paylaş

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SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Öte yandan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, önce tartışan kişiler daha sonra kavga etmeye başlıyor. Görüntülerin devamında baba oğul saldırganlar dedeyle toruna silahla ateş açıyor. Şüpheliler aynı zamanda yerdeki yaralıları tekmeliyor. Şüpheliler olay yerinden ayrılırken, yaralılar otomobile bindirilerek, hastaneye götürülüyor.

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