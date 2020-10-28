​132 km’lik terör uçuşu: O teröristler böyle geldi

Münbiç’ten paramotorlarla geldikleri Hatay’da etkisiz hale getirilen teröristler Türkiye’nin önemli gündem maddelerinden birisi oldu. Yeni Şafak Münbiç’ten Hatay’a terör uçuşunun detaylarına ulaştı…

İŞTE TERÖRİSTLERİN ROTASI

Alınan bilgiye göre bilgiye göre paramotorlu teröristler 2’şerli 2 ayrı grup halinde Türkiye’ye girdi. İlk grup 28 Eylül’de, ikinci grup ise 10 Ekim’de Türkiye’ye girdi. Münbiç’in batısından havalanan teröristler, Kilis hava sahası ve sınır hattına paralel bir rota izleyerek Gaziantep İslâhiye üzerinden Hatay’a, oradan da Hassa ilçesi Uzunsırt bölgesine iniş yaptı.

KUŞ UÇUŞU 132 KM

Kuş uçuşu 132 km yol kat eden teröristlerin rotası, hava araçlarının göstergelerinde yapılan inceleme ile tespit edildi. Teröristler iniş sırasında hasar gören paramotoru da ağaç dalları ve branda ile örterek sakladı. Teröristlerin uçuş esnasında gece görüş dürbünü, rotalarını belirlemek için yanlarında getirdikleri tablet bilgisayara ile harita/navigasyon programlarını kullandıkları belirlendi.

REKLAM

BİRİ SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerin gizlemek istediği araçlar Amanoslar’ın didik didik arandığı ‘Yıldırım5’ operasyonunda ele geçirildi. Yapılan istihbari değerlendirmelerin ardından Jandarma ve Polis Özel Harekat birimleri teröristlerin izini sürmeye başladı. 2 teröristin yeri kısa sürede belirlendi. Hassa Eğribucak kırsalında kıstırılan teröristlerden birisi etkisiz hale getirildi, 1’i de sağ olarak yakalandı.

OYNAT 00:24 Hatay'daki çatışma ve patlama anı kameraya böyle yansıdı Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1'i polis toplamda 3 kişi yaralandı. Çatışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde teröristin polisle çatıştıktan sonra bombayla kendini patlattığı görülüyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





BASKI İLE BÖLGEDEN ÇIKARILDI

Sağ yakalanan teröristin ifadesi doğrultusunda da diğer iki teröristi arama faaliyetleri derinleştirildi. Sahada yürütülen çalışmalarla teröristler üzerinde baskı kuruldu, alan kontrolü ile erzak ve malzeme temin etmeleri engellendi. 26 Ekim’de keşif ve istihbarat bilgileri doğrultusunda Hava Kuvvetleri destekli operasyonla örgüt mensuplarının bulundukları yerler vuruldu. Teröristlerin bu bölgelerden ayrılmaları sağlandı.

REKLAM

‘Cayrokopter’le saldırı hazırlığı

Terör örgütü PKK’nın küçük hava araçları ile saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi. Teröristlere, Suriye’nin Haseke bölgesinde “Cayrokopter” adı verilen küçük helikoptere benzeyen hava aracını kullanma eğitimi verildiği öğrenildi. ABD’den alınan üzerinde 2 kişi (200-250 kg) ağırlık taşıyabilen ‘Cayrokopterlere’ silah monte edilerek eylem planlandığı istihbaratına ulaşıldı. Silahlı eylem talimatının terör örgütü YPG elebaşı Şahin Cilo’nun verdiği bildirildi. Cayrokopterlerin 4 bin metreye kadar çıkabildiği ifade ediliyor.

10 saat havada kalabilir

Ölü ele geçirilen teröristlerin kullandığı hava aracı İtalya menşeili Fly Products firmasına ait. Yakıt deposu 48 litreden 70 litreye yükseltilmiş. 70 litre yakıtla ortalama 10 saat (700-1000 km) uçuş yapabiliyor. 380 kg taşıma kapasitesine sahip. 5000 metre irtifaya kadar pilot hava koşullarından etkilenmeden uçuş yapabiliyor. Saatte yaklaşık 50-70 km hız yapabiliyor. Örgüt mensupları, toprak zemine kolaylıkla inebilmek maksadıyla lastikleri de değiştirmiş.

Talimat Cemil Bayık’tan

Kıskaçtan kurtulmaya çalışan teröristler Payas İlçesi Kozludere Mahallesi’nde kontrol noktasından pikap tarzı bir araçla kaçmaya çalıştı. Dur ihtarına uymayan teröristlerle kısa süreli çatışma çıktı. Sıkıştırılan teröristler farklı bir araç gasp ederek İskenderun şehir merkezine kaçtı. Ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Özel Harekât unsurları teröristleri adım adım takip edearek kıskaca aldı. Çatışmada yaralanan terörist kendisini patlattı. Diğer terörist ise bölgeden kaçmaya çalışırken saklandığı yer tespit edilerek, Teslim ol çağrılarına silahla karşılık vermiş ve etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren örgüt mensuplarının Harun kod adlı Doğan D. ve Zinar kod adlı İdris İ. olduğu belirlendi. Doğan D.’nın 4 yıl terör örgütü elebaşı Cemil Bayık’ın korumalığını yaptığı belirlendi.

REKLAM