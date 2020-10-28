Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 132 kmlik terör uçuşu O teröristler böyle geldi
İSTANBUL

​132 km’lik terör uçuşu: O teröristler böyle geldi

132 km’lik terör uçuşu: O teröristler böyle geldi

Hatay’da 1’i sağ yakalanan 3’ü de etkisiz hale getirilen PKK’lı 4 teröristin Münbiç’ten yeni bir yöntem deneyerek “paramotor”larla gelmesi dikkat çekti. Rotayı izleyen güvenlik güçleri sansasyonel eylem planlayan ilk 2 teröristin 28 Eylül’de, ikinci grubun 10 Ekim’de Türkiye’ye girdiğini belirledi. Münbiç’in batısından havalanan teröristler Kilis, Gaziantep üzerinden Hatay’a kuş uçuşu 132 kilometre uçarak geldi. Yanlarında gece görüş dürbünü ve yönlerini bulabilmek için tablet bilgisayar bulunuyordu.

Burak Doğan Yeni Şafak
Teröristlerin kullandığı hava aracı İtalyan ‘Fly Products’a ait. 10 saat havada kalabiliyor ve 700-1000 km menzile sahip.
Teröristlerin kullandığı hava aracı İtalyan ‘Fly Products’a ait. 10 saat havada kalabiliyor ve 700-1000 km menzile sahip.

Münbiç’ten paramotorlarla geldikleri Hatay’da etkisiz hale getirilen teröristler Türkiye’nin önemli gündem maddelerinden birisi oldu. Yeni Şafak Münbiç’ten Hatay’a terör uçuşunun detaylarına ulaştı…

İŞTE TERÖRİSTLERİN ROTASI

Alınan bilgiye göre bilgiye göre paramotorlu teröristler 2’şerli 2 ayrı grup halinde Türkiye’ye girdi. İlk grup 28 Eylül’de, ikinci grup ise 10 Ekim’de Türkiye’ye girdi. Münbiç’in batısından havalanan teröristler, Kilis hava sahası ve sınır hattına paralel bir rota izleyerek Gaziantep İslâhiye üzerinden Hatay’a, oradan da Hassa ilçesi Uzunsırt bölgesine iniş yaptı.

KUŞ UÇUŞU 132 KM

Kuş uçuşu 132 km yol kat eden teröristlerin rotası, hava araçlarının göstergelerinde yapılan inceleme ile tespit edildi. Teröristler iniş sırasında hasar gören paramotoru da ağaç dalları ve branda ile örterek sakladı. Teröristlerin uçuş esnasında gece görüş dürbünü, rotalarını belirlemek için yanlarında getirdikleri tablet bilgisayara ile harita/navigasyon programlarını kullandıkları belirlendi.

BİRİ SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerin gizlemek istediği araçlar Amanoslar’ın didik didik arandığı ‘Yıldırım5’ operasyonunda ele geçirildi. Yapılan istihbari değerlendirmelerin ardından Jandarma ve Polis Özel Harekat birimleri teröristlerin izini sürmeye başladı. 2 teröristin yeri kısa sürede belirlendi. Hassa Eğribucak kırsalında kıstırılan teröristlerden birisi etkisiz hale getirildi, 1’i de sağ olarak yakalandı.

Hatay'daki çatışma ve patlama anı kameraya böyle yansıdı
OYNAT 00:24
Hatay'daki çatışma ve patlama anı kameraya böyle yansıdı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1'i polis toplamda 3 kişi yaralandı. Çatışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde teröristin polisle çatıştıktan sonra bombayla kendini patlattığı görülüyor.


BASKI İLE BÖLGEDEN ÇIKARILDI

Sağ yakalanan teröristin ifadesi doğrultusunda da diğer iki teröristi arama faaliyetleri derinleştirildi. Sahada yürütülen çalışmalarla teröristler üzerinde baskı kuruldu, alan kontrolü ile erzak ve malzeme temin etmeleri engellendi. 26 Ekim’de keşif ve istihbarat bilgileri doğrultusunda Hava Kuvvetleri destekli operasyonla örgüt mensuplarının bulundukları yerler vuruldu. Teröristlerin bu bölgelerden ayrılmaları sağlandı.

‘Cayrokopter’le saldırı hazırlığı

  • Terör örgütü PKK’nın küçük hava araçları ile saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi. Teröristlere, Suriye’nin Haseke bölgesinde “Cayrokopter” adı verilen küçük helikoptere benzeyen hava aracını kullanma eğitimi verildiği öğrenildi. ABD’den alınan üzerinde 2 kişi (200-250 kg) ağırlık taşıyabilen ‘Cayrokopterlere’ silah monte edilerek eylem planlandığı istihbaratına ulaşıldı. Silahlı eylem talimatının terör örgütü YPG elebaşı Şahin Cilo’nun verdiği bildirildi. Cayrokopterlerin 4 bin metreye kadar çıkabildiği ifade ediliyor.

10 saat havada kalabilir

Ölü ele geçirilen teröristlerin kullandığı hava aracı İtalya menşeili Fly Products firmasına ait. Yakıt deposu 48 litreden 70 litreye yükseltilmiş. 70 litre yakıtla ortalama 10 saat (700-1000 km) uçuş yapabiliyor. 380 kg taşıma kapasitesine sahip. 5000 metre irtifaya kadar pilot hava koşullarından etkilenmeden uçuş yapabiliyor. Saatte yaklaşık 50-70 km hız yapabiliyor. Örgüt mensupları, toprak zemine kolaylıkla inebilmek maksadıyla lastikleri de değiştirmiş.

Talimat Cemil Bayık’tan

Kıskaçtan kurtulmaya çalışan teröristler Payas İlçesi Kozludere Mahallesi’nde kontrol noktasından pikap tarzı bir araçla kaçmaya çalıştı. Dur ihtarına uymayan teröristlerle kısa süreli çatışma çıktı. Sıkıştırılan teröristler farklı bir araç gasp ederek İskenderun şehir merkezine kaçtı. Ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Özel Harekât unsurları teröristleri adım adım takip edearek kıskaca aldı. Çatışmada yaralanan terörist kendisini patlattı. Diğer terörist ise bölgeden kaçmaya çalışırken saklandığı yer tespit edilerek, Teslim ol çağrılarına silahla karşılık vermiş ve etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren örgüt mensuplarının Harun kod adlı Doğan D. ve Zinar kod adlı İdris İ. olduğu belirlendi. Doğan D.’nın 4 yıl terör örgütü elebaşı Cemil Bayık’ın korumalığını yaptığı belirlendi.

İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki
GÜNDEM
İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki
Abone Ol Google News
ANKA gösterecekATAK vuracak

ANKA gösterecek
ATAK vuracak

​Terörle mücadelede birlikte çalışacaklar.
İğrenç ötesi yayıncılık

İğrenç ötesi yayıncılık

​Charlie Hebdo'nun hakaretine Türkiye'den sert tepki.
Üç yıl hapiscezası geliyor

Üç yıl hapis
cezası geliyor

​Kritik düzenleme Meclis'te kabul edildi.
Hayal kırıklığı

Hayal kırıklığı

​Ermenistan'ın ateşkesi bozması sonrası Trump'tan açıklama.
Nefes kesen<br>operasyon

Nefes kesen
operasyon

Polis, torbacıların evlerini eş zamanlı bastı.
Ankara'da<br>doğal gaz patlaması

Ankara'da
doğal gaz patlaması

Patlamada ​dört ev hasar gördü, üç kişi yaralandı.

İzmir'de<br>korkunç olay

İzmir'de
korkunç olay

​İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu.

​En fazla satılan sıfır araçlar..
Boykotla<br>ders verelim

Boykotla
ders verelim

​Türkiye, Fransa'ya karşı tek yürek oldu.
132 km'lik<br>terör uçuşu

132 km'lik
terör uçuşu

​O teröristler Hatay'a böyle geldi.
Macron<br>siyasi şizofren

Macron
siyasi şizofren

'İslamofobi yaşlı kıtaya karargah kurmuş'
Yatırım<br>dalgası geliyor

Yatırım
dalgası geliyor

​Türkiye son yirmi yılda 3 kat büyüdü.
Katliamın kuryeleri

Katliamın kuryeleri

​6-8 Ekim olaylarına yönelik soruşturma genişliyor.
Normalleşmenin faturası ağır oldu

Normalleşmenin faturası ağır oldu

​Yüz yıla bedel bir ekonomik kriz.
İki liderden kritik görüşme

İki liderden kritik görüşme

Erdoğan ile Putin Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'yı görüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.