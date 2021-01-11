Gündem İstanbulun göbeğinde feci ölüm Şişlide yaşlı kadın 6ıncı kattan aşağıya düştü
İSTANBUL

İstanbul’un göbeğinde feci ölüm: Şişli’de yaşlı kadın 6'ıncı kattan aşağıya düştü

Şişli’de yaşlı bir kadın 6'ıncı kattaki evinin penceresinden aşağıya düşerek feci şekilde can verdi. Vatandaşların dehşeti yaşadığı olay yerine gelen kadının oğlu ise sinir krizi geçirdi. Polisin çalışmalarının ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Polis, olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Polis, olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İstanbul'un Şişli Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre sabah saatlerinde cadde üzerindeki evinde tek başına yaşayan 69 yaşındaki emekli banka görevlisi Gülten Sokulluoğlu, sabah saatlerinde 6. kattaki evinin penceresini açtı. Yaşlı kadın bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

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Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, kadının ise üzeri örtüldü. Polis ekipleri inceleme yaptığı esnada ise olay yerini gören vatandaşlar çalışmaları izledi.

Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla yaşananları görüntüledi. Polis ekiplerinin uyarısının ardından vatandaşlar uzaklaştırıldı.

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Kadının oğlu olay yerinde sinir krizi geçirdi

Olayı haber alan kadının oğlu da koşarak olay yerine geldi. Annesinin cansız bedenini gören adam sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin teselli ederek sakinleştirmeye çalıştığı adam apartman girişine götürüldü.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. polisin ilk bilgilere göre intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

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