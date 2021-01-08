Esenler'deki kadın cinayeti: Apartmandan çıkarken görüntülere yakalandı

Şüpheli Cemal Ş. (64), Neriman Kıvrak (68) evinde bir çok yerinden bıçaklandı. Kızı ziyaret için eşiyle birlikte eve geldiğinde annesinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜNDEM Çöp poşetinde cansız bedeni bulunan müzisyeni borçlusu vurmuş

ŞÜPHELİNİN EVİNDE KANLI PANTOLON BULUNDU ; PİŞMANIM DEDİ

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yaptıkları incelemelerde şüphelinin ilk eşgalini, sonrasında kimliğini tespit etti. Bağcılar'da yapılan operasyonda Cemal Ş. evinde yakalandı.

Evde bulunan kanlı pantolonun inceleme sonucunda kan izlerinin Kıvrak'a ait olduğu tespit edildi. Şüphelinin cezaevinden firar ettiği ve 6 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu da ortaya çıktı. Cemal Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adalet Sarayına sevk edilirken, "Pişmanım" dedi.

GÜNDEM Sosyal medyadan eşine ölüm tehditleri savuran koca yakalandı

CİNAYET SONRASI BİNADAN ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİ

Cemal Ş.'nin olay günü saat 14.00 sıralarında Neriman Kıvrak'ın bulunduğu apartmandan çıkışı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜNDEM Kız arkadaşını öldürüp 112'yi aramış: Bir adam kadına sıktı yetişin

GÜNDEM Ağrı'da 4 yaşındaki minik Leyla'yı katletmişti: Amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi