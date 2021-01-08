Gündem Esenlerdeki kadın cinayeti Apartmandan çıkarken görüntülere yakalandı
İSTANBUL

Esenler'deki kadın cinayeti: Apartmandan çıkarken görüntülere yakalandı

Esenler'de Neriman Kıvrak evinde bir çok yerinden bıçaklanarak öldürdü. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yaptıkları incelemelerde şüphelinin ilk eşgalini, sonrasında kimliğini tespit etti.
Cezaevi firarisi Cemal Ş. adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
​Cezaevi firarisi Cemal Ş.
​Cezaevi firarisi Cemal Ş.

Şüpheli Cemal Ş. (64), Neriman Kıvrak (68) evinde bir çok yerinden bıçaklandı. Kızı ziyaret için eşiyle birlikte eve geldiğinde annesinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çöp poşetinde cansız bedeni bulunan müzisyeni borçlusu vurmuş
GÜNDEM
Çöp poşetinde cansız bedeni bulunan müzisyeni borçlusu vurmuş

ŞÜPHELİNİN EVİNDE KANLI PANTOLON BULUNDU ; PİŞMANIM DEDİ

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yaptıkları incelemelerde şüphelinin ilk eşgalini, sonrasında kimliğini tespit etti. Bağcılar'da yapılan operasyonda Cemal Ş. evinde yakalandı.

  • Evde bulunan kanlı pantolonun inceleme sonucunda kan izlerinin Kıvrak'a ait olduğu tespit edildi. Şüphelinin cezaevinden firar ettiği ve 6 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu da ortaya çıktı. Cemal Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adalet Sarayına sevk edilirken, "Pişmanım" dedi.

Sosyal medyadan eşine ölüm tehditleri savuran koca yakalandı
GÜNDEM
Sosyal medyadan eşine ölüm tehditleri savuran koca yakalandı

CİNAYET SONRASI BİNADAN ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİ

Cemal Ş.'nin olay günü saat 14.00 sıralarında Neriman Kıvrak'ın bulunduğu apartmandan çıkışı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kız arkadaşını öldürüp 112'yi aramış: Bir adam kadına sıktı yetişin
GÜNDEM
Kız arkadaşını öldürüp 112'yi aramış: Bir adam kadına sıktı yetişin

Ağrı'da 4 yaşındaki minik Leyla'yı katletmişti: Amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi
GÜNDEM
Ağrı'da 4 yaşındaki minik Leyla'yı katletmişti: Amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi

Bayrampaşa’da dehşet anları: Öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar
GÜNDEM
Bayrampaşa’da dehşet anları: Öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar
Abone Ol Google News
Antalyada aile faciası

Antalya'da aile faciası

​İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti.
KKTCde kan donduran cinayet

KKTC'de kan donduran cinayet

​Önce babasını sonra annesini öldürdü sebebi ise şoka uğrattı.
Halk TV Sunucusu Gürses: Türksat 5A uydusunun uzaya gönderilmesi ‘yapay gündem’

Aşının farkına varsalar götürürlerdi

Aşının farkına varsalar götürürlerdi

​Yerli aşı malzemeleri çalınmıştı, nakliye firması sahibi konuştu.

Bir nefese muhtaç olmak

Bir nefese muhtaç olmak

​26 günlük tedavi sürecini çektiği fotoğraflarla anlattı.

E-5'te trafik kilitlendi

E-5'te trafik kilitlendi

​İstanbul'da bir TIR metrobüs yoluna girdi.
Boeing'e 2,5 milyar dolarlık fatura

Boeing'e 2,5 milyar dolarlık fatura

Bir hatayla yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Hava soluyan bütün hedefleri imha edecek
Microsoft'a<br>1.5 milyon dolarlık dava

Microsoft'a
1.5 milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu yaşadığı mağduriyetler nedeniyle dava açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.