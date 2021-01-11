Gündem Otobüsün altında kalan küçük Rukiyenin hayatı karardı Ailesi yardım bekliyor
ADANA

Otobüsün altında kalan küçük Rukiye'nin hayatı karardı: Ailesi yardım bekliyor

Adana’da 5 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan, belediye otobüsünün altında sürüklenerek ölümden döndü. Sol bacağı dizinden kesilen, rahmi ve yumurtalığı alınan küçük kızın iç organları da hasar gördü. Kaplan’ın ailesi çocuklarının ameliyatı için yardım bekliyor.

Haber Merkezi İHA
​Anne Fidan Kaplan ise perişan olduklarını söyleyerek çocuğu için yardım istedi
​Anne Fidan Kaplan ise perişan olduklarını söyleyerek çocuğu için yardım istedi

Adana'da 27 Kasım Pazar günü Çukurova ilçesi, Belediye Evleri Mahallesi’nde bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan, evlerinin önünden karşı caddeye geçmek isterken Gamze Ö. yönetimindeki 01 B 0811 plakalı belediyeye ait otobüsün altında kaldı. Küçük çocuk yaklaşık 100 metre sürüklenirken ağır yaralandı. Kaplan, olay yerine gelen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otobüsün altında sürüklenen küçük çocuk ölümden döndü: Sol bacağı dizinden kesildi, rahmi ve yumurtalığı alın
FOTOĞRAF 8
Title
Kaza, 27 Kasım Pazar günü Çukurova ilçesi, Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi.
Title
İddiaya göre, 5 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan, evlerinin önünden karşı caddeye geçmek isterken Gamze Ö. yönetimindeki 01 B 0811 plakalı belediyeye ait otobüsün altında kaldı.
Title
Küçük çocuk yaklaşık 100 metre sürüklenirken ağır yaralandı.
Title
Kaplan, olay yerine gelen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 saat süren ameliyatla sol bacağı dizinden kesilen, rahmi ve yumurtalığı alınan küçük kızın iç organları da hasar gördü ve bağırsağı dışarıda kaldı.
Title
Hastanede uzun bir tedavinin ardından taburcu edilen küçük kız şu anda çoğunlukla yatağa bağlı hayatını devam ettiriyor. Gözaltına alınan otobüs şoförü ise daha sonra serbest bırakıldı ve mahkeme küçük çocuğu suçlu bularak dosyayı durdurma kararı aldı.
Title
Adana Büyükşehir Belediyesinden de kazadan sonra maddi ve manevi bir yardım almadıklarını öne süren aile, şimdi çocuklarının bakımı için ne yapacaklarını düşünüyor.
Title
Yatağa bağlı olarak hayatını devam ettiren torunu için üzüldüğünü söyleyen ve yardım beklediklerini anlatan babaanne Rukiye Kaplan, “Torunum karşıdan karşıya geçerken bu araba uzaktaydı. Kadın şoför, frene basmadı ve çocuk karşıya geçerken altına alıp sürükledi. Bu çocuğun bağırsakları aşağıdan çıktı. Kalça kemiği dışarıda. Biz çocuğu ölü gördük. Boynundan aşağı kadar derisi yok. Kadın şoför ise hep yalan söyledi. Belediye bir kere geldi tekerlekli sandalye getirdi o kadar. Bizim istediğimiz bu çocuğa bir yardım. Bu çocuğun hayatı söndü. Bu çocuğun rahmi alındı, yumurtalığı alındı. Benim çocuğuma yardım etsinler diye konuştu.
Title
Hala Emine Keçeci ise yeğeninin her ayağını sormasında ağladığını söyleyerek, “Çocuğun hayatı bitti. Ailenin hiçbir şeyi yok. Yardım da etmiyorlar. Geçen gün belediye başkanı şoförünü gönderdi ve yardım etmeyeceklerini söyletti. Çocuk kritik duruma geldi, ölümden döndü. Başkan yardım etsin. Bu ailenin durumu iyi değil. Çocuklar rezil, evleri yok. Ben ilgileniyorum. Doktora götürüyorum ve bir ameliyat daha olması gerek deniyor. Şuanda bağırsakları dışarıda, ayağı kesik. Belediye yardım etsin. Bir tane ev versinler en azından şu çocuğa. Bu kızın gençliği bitti. Ben sese çıktım. Baktım ki çocuk yerde. Ambulansla götürdük ama çocuk çırpınıyor can veriyor gibiydi. Doktorlar ayağının kesilmesi gerektiğini söyledi ve 5-6 saat ameliyatta kaldı. Hep ilgileniyoruz. Bana ayağını soruyor. 'Hala ayağım yok' diyor. Biz çocuğun hayatını kurtarmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Anne Fidan Kaplan ise perişan olduklarını söyleyerek çocuğu için yardım istedi.
Otobüsün altında sürüklenen küçük çocuk ölümden döndü: Sol bacağı dizinden kesildi, rahmi ve yumurtalığı alın
Adana'da 5 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan, belediye otobüsünün altında sürüklenerek ölümden döndü. Sol bacağı dizinden kesilen, rahmi ve yumurtalığı alınan küçük kızın iç organları da hasar gördü. Kaplan'ın ailesi çocuklarının ameliyatı için yardım bekliyor.


Sol bacağı dizinden kesildi

6 saat süren ameliyatla sol bacağı dizinden kesilen, rahmi ve yumurtalığı alınan küçük kızın iç organları da hasar gördü ve bağırsağı dışarıda kaldı. Hastanede uzun bir tedavinin ardından taburcu edilen küçük kız şu anda çoğunlukla yatağa bağlı hayatını devam ettiriyor. Gözaltına alınan otobüs şoförü ise daha sonra serbest bırakıldı ve mahkeme küçük çocuğu suçlu bularak dosyayı durdurma kararı aldı.

Bizim istediğimiz bu çocuğa bir yardım

Adana Büyükşehir Belediyesinden de kazadan sonra maddi ve manevi bir yardım almadıklarını öne süren aile, şimdi çocuklarının bakımı için ne yapacaklarını düşünüyor.

  • Yatağa bağlı olarak hayatını devam ettiren torunu için üzüldüğünü söyleyen ve yardım beklediklerini anlatan babaanne Rukiye Kaplan, “Torunum karşıdan karşıya geçerken bu araba uzaktaydı. Kadın şoför, frene basmadı ve çocuk karşıya geçerken altına alıp sürükledi. Bu çocuğun bağırsakları aşağıdan çıktı. Kalça kemiği dışarıda. Biz çocuğu ölü gördük. Boynundan aşağı kadar derisi yok. Kadın şoför ise hep yalan söyledi. Belediye bir kere geldi tekerlekli sandalye getirdi o kadar. Bizim istediğimiz bu çocuğa bir yardım. Bu çocuğun hayatı söndü. Bu çocuğun rahmi alındı, yumurtalığı alındı. Benim çocuğuma yardım etsinler” diye konuştu.

Babasının elinden kurtulan küçük çocuk otomobilin altında kaldı
OYNAT 01:11
Babasının elinden kurtulan küçük çocuk otomobilin altında kaldı
Bursa'da ailesi ile birlikte gittikleri misafirlikte evlerine dönmek için ayrılan 4 yaşındaki çocuk babasının elinden kurtulup yola fırlayınca bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Bana ‘Hala ayağım yok’ diyerek ayağını soruyor

Hala Emine Keçeci ise yeğeninin her ayağını sormasında ağladığını söyleyerek, “Çocuğun hayatı bitti. Ailenin hiçbir şeyi yok. Yardım da etmiyorlar. Geçen gün belediye başkanı şoförünü gönderdi ve yardım etmeyeceklerini söyletti. Çocuk kritik duruma geldi, ölümden döndü. Başkan yardım etsin. Bu ailenin durumu iyi değil. Çocuklar rezil, evleri yok. Ben ilgileniyorum. Doktora götürüyorum ve bir ameliyat daha olması gerek deniyor. Şu anda bağırsakları dışarıda, ayağı kesik. Belediye yardım etsin. Bir tane ev versinler en azından şu çocuğa. Bu kızın gençliği bitti. Ben sese çıktım. Baktım ki çocuk yerde. Ambulansla götürdük ama çocuk çırpınıyor can veriyor gibiydi. Doktorlar ayağının kesilmesi gerektiğini söyledi ve 5-6 saat ameliyatta kaldı. Hep ilgileniyoruz. Bana ayağını soruyor. ‘Hala ayağım yok’ diyor. Biz çocuğun hayatını kurtarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anne Fidan Kaplan ise perişan olduklarını söyleyerek çocuğu için yardım istedi.

Aracın altında kaldı, kalktı oyun oynamaya devam etti
OYNAT 00:17
Aracın altında kaldı, kalktı oyun oynamaya devam etti
Üzerinden otomobil geçen küçük çocuğun mucize kurtuluşu kamerada. Hindistan'da sokakta oyun oynayan çocuğun üzerinden araba geçti. Kazada mucize eseri çocuğa bir şey olmazken, kazanın farkına bile varmayan sürücü yoluna devam etti.
Abone Ol Google News
Üç günde üç mucize

Üç günde üç mucize

​Sağlık çalışanı koronayı yenip ikiz bebek dünyaya getirdi.
Vaka ve ölümler kontrolden çıktı

Vaka ve ölümler kontrolden çıktı

​İngiltere ve Almanya alarm veriyor.
Ermenistanda muhaliflerden Paşiyana açık tehdit: Moskovada Aliyevin anlaşmasını onaylarsan ülkeye giremezsin

WhatsApp geri adım mı attı?

WhatsApp geri adım mı attı?

​Gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama iddiası.

35 bin kişi<br>kısıtlamayı ihlal etti​

35 bin kişi
kısıtlamayı ihlal etti​

​İçişleri Bakanlığı son rakamları açıkladı..
Depremin<br>ürkütücü sesi

Depremin
ürkütücü sesi

​Ankara'daki depremin ardından kaydedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.