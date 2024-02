İstanbul’un ulaşım çilesini bitirecek projeler

İstanbullular için ulaşım çileye dönüştü. CHP’li Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanı olduktan sonra toplu taşımadaki sorunlar içinden çıkılamaz hale geldi. Her gün bozulan ya da yanan otobüsler, çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler, metro ve metrobüs arızaları, saatinde gelmeyen veya hiç gelmeyen otobüsler şehrin sakinlerini bezdirdi. Trafik kâbusa dönüştü. İmamoğlu da 5 yıldır bunları çözmek için tek bir adım atmadığı gibi bakımsızlık nedeniyle sorunlar daha da büyüdü.

ŞEHİR HER AÇIDAN GERİDE KALDI

Murat Kurum da “Çilesiz İstanbul” programında ulaşımdaki sıkıntılara dikkat çekerek İstanbullulara nefes aldıracak projelerini açıkladı. “Hedefimiz; 5 yıl boyunca, İstanbulluların omuzlarına ağır bir yük gibi çöken bu trafik çilesini bitirmektir” diyen Kurum, şöyle devam etti: “İstanbul’u yönetenlere baktığımızda; insanımızın çektiği bu eziyetlerden dolayı tek bir an bile rahatsız olmadıklarını görüyoruz. İnsanımızın bu sıkıntısına çözüm bulmak için en ufak bir irade ortaya koymadılar. Ülkemizin lokomotifi olan İstanbul, her açıdan geride kalmıştır. İBB belediyecilikte sınıfta kalmıştır.”

“Mevcut İBB yönetimi, ulaşımda da her alanda olduğu gibi başarısız. Seçilmeden önce millete 35 ana ulaşım vaadi verdiler. Bu vaatlerin 4’ünü bile zor bitirebildiler. Ulaşımda tam yüzde 89 oranında başarısız oldular. Her birimiz; trafik nedeniyle 1 yılda 288 saat kaybediyoruz. Her İstanbullunun ömründen 3 yıl trafik nedeniyle çalınıyor.”