İstanbul’un ulaşım çilesini bitirecek projeler

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, şehrin ulaşım ve trafik sorunlarını anlatıp yapacaklarını anlattı.

İstanbullular için ulaşım çileye dönüştü. CHP’li Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanı olduktan sonra toplu taşımadaki sorunlar içinden çıkılamaz hale geldi. Her gün bozulan ya da yanan otobüsler, çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler, metro ve metrobüs arızaları, saatinde gelmeyen veya hiç gelmeyen otobüsler şehrin sakinlerini bezdirdi. Trafik kâbusa dönüştü. İmamoğlu da 5 yıldır bunları çözmek için tek bir adım atmadığı gibi bakımsızlık nedeniyle sorunlar daha da büyüdü.

ŞEHİR HER AÇIDAN GERİDE KALDI

Murat Kurum da “Çilesiz İstanbul” programında ulaşımdaki sıkıntılara dikkat çekerek İstanbullulara nefes aldıracak projelerini açıkladı. “Hedefimiz; 5 yıl boyunca, İstanbulluların omuzlarına ağır bir yük gibi çöken bu trafik çilesini bitirmektir” diyen Kurum, şöyle devam etti: “İstanbul’u yönetenlere baktığımızda; insanımızın çektiği bu eziyetlerden dolayı tek bir an bile rahatsız olmadıklarını görüyoruz. İnsanımızın bu sıkıntısına çözüm bulmak için en ufak bir irade ortaya koymadılar. Ülkemizin lokomotifi olan İstanbul, her açıdan geride kalmıştır. İBB belediyecilikte sınıfta kalmıştır.”

YÜZDE 89 ORANINDA BAŞARISIZLAR

“Mevcut İBB yönetimi, ulaşımda da her alanda olduğu gibi başarısız. Seçilmeden önce millete 35 ana ulaşım vaadi verdiler. Bu vaatlerin 4’ünü bile zor bitirebildiler. Ulaşımda tam yüzde 89 oranında başarısız oldular. Her birimiz; trafik nedeniyle 1 yılda 288 saat kaybediyoruz. Her İstanbullunun ömründen 3 yıl trafik nedeniyle çalınıyor.”

TRAFİKTEKİ SÜREYİ DÜŞÜRMÜŞTÜK

“Bu şehirde; 2014’te her birimizin ortalama yolculuk süresi 49 dakikaydı. 2019 yılında, biz bu süreyi 45 dakikaya kadar düşürdük. Ama mevcut İBB yönetimi; ne yapıp etti; 5 yılda bu süreyi, 64 dakikaya kadar çıkardı. 2019’da yüzde 47 olan trafik yoğunluğumuz; bugün ortalama yüzde 64’e çıkmıştır. Hele hele zirve saatlerde bu oran yüzde 90’lara ulaşmaktadır.”

YENİ METRO İHALESİ BİLE YAPMADILAR

“Halbuki bunlar millete ne sözler verdiler. ‘5 yılda 230 kilometre metro yapacağız’ dediler, yapmadılar. Bu beceriksizlikle de yetinmediler. Üstüne bir de, devam eden hatları iptal ettiler. Üstüne üstlük, iptal ettikleri hatlara hafriyat döktüler. Daha da acısı, 5 yılda, bu şehrin geleceği için tek bir ‘yeni metro hattı ihalesi bile yapmadılar.”

Deniz altından ikinci tünel

Toplu taşıma ve trafikteki çileleri anlatan Kurum daha sonra “İstanbul’u yükselteceğiz” diyerek projelerini tek tek anlattı. Buna göre, İstanbulluların ömründen 3,5 yıl çalan trafik çilesini bitirmek için 5 adımdan oluşan ‘Ulaştıran İstanbul Strateji Planlaması’ hayata geçirilecek. İşte 64 dakika olan ortalama yolculuk süresini 2029 yılında 48 dakikaya, 2034 yılında ise 39 dakikaya düşürecek projelerden bazıları:

METROBÜS HATTI UZATILACAK

* Raylı sistemler ilk 5 yılda 2 katına yani 650,1 kilometreye, 2034’te 1004 kilometreye çıkarılacak.

* Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metro Hattı, Samandıra-İstanbul Havalimanı raylı sistem hattı gibi çok sayıda hat ilk 5 yılda hayata geçirilecek.

* Metrobüse yeni hatlar eklenecek. TÜYAP-Silivri metrobüs hattına kadar uzatılacak.

* Her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs ulaşım filosuna kazandırılacak.

DENİZDE AKTARMA ÜCRETSİZ

* Deniz ulaşımının payı 2 kat artırılacak. Deniz ulaşımında aktarma ücretsiz olacak.

* Denizin altından İstanbul’un iki yakası bir kez daha bağlanacak. 28 kilometrelik İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme Metro Hattı yapılacak.

* Motosiklet kullanıcılarına özel motosiklet yolları kurulacak. Moto kurye park alanları hizmete alınacak.

İKİ YAKAYA İKİ BÜYÜK TÜNEL

* İki yakaya iki büyük tünel inşa edilecek. Avrupa’da 88.2 kilometre, Anadolu’da 34 kilometre olmak üzere toplam 122,2 kilometre yeni tünel hizmete alınmış olacak.

* İlk 5 yılda toplam 47,5 kilometre tünel inşa edilecek. 2034 yılında toplam 74,7 kilometre tünel inşa edilecek.

* Trafik sıkışıklığının yaşandığı 151 kavşak düzenlecek.

* Aile Kart ile 0-6 yaş arası çocuk ve ebeveynlere ücretsiz ulaşım sağlanacak. İlköğretim öğrencilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

* İSPARK ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacak.











