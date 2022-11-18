İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Saldırıdan 9 gün önce keşif anları kamerada

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır’la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta işlemlerinin ardından Ahlam Albashır’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılık tarafından serbest bırakılan 29 şüpheli ise sınır dışı edilecek. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen aralarında Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Albashır, polise verdiği ifadede olaydan önce 2 defa İstiklal Caddesi’nde keşif yaptığını söyledi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Albashır, polise verdiği ifadede olaydan önce 2 defa İstiklal Caddesi’nde keşif yaptığını söyledi. Albashır’ın olaydan 9 gün önce keşif için gezdiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

OYNAT 00:28 İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin olaydan önceki kamera görüntüleri ortaya çıktı İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e ilerleyişinden kısa süre önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlemesi ve 4 Kasım tarihinde İstiklal Caddesi'nde keşif yaptığı anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri servis edildi.



Albashır, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği görülüyor. Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafeler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor. Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 sıraları.

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BİR ELİNDE POŞET DİĞERİNDE GÜL

Görüntüler 4 Kasım tarihli. Saat 17.30'da keşif için İstiklal Caddesi'ne gelen terörist Ahlam Albashir'in üzerinde mavi bir kot pantolon, bir elinde beyaz poşet, diğer elinde ise gülle kalabalık arasında ilerliyor.

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SALDIRIDAN SAATLER ÖNCE

Albashır, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği görülüyor. Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafetler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor. Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 sıraları...

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'ONUN FOTOĞRAFINI GÖRDÜĞÜMÜZDE POLİSE BİLDİRMEK İSTEDİK ANCAK BİZ BİLDİRMEDEN POLİS GELDİ'

Şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Ammar Jakras, korsan taksicilik yaptığını belirterek “Halil Menci onu taşımamı istedi. Halil, Suriye Kamışlı’da oturuyor. Bana sadece onu taşımam söylendi. Yakalandığım yer komşumuzun evidir. Biz olaydan sonra evdeyken onun fotoğrafını gördüğümüzde polise bildirmek istedik ancak biz bildirmeden polis geldi’’ dedi.

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'BOMBAYI PATLATAN KADININ EVE GELEN KADIN OLDUĞUNUN FARKINDA BİLE DEĞİLDİM'

Diğer şüpheli Mahmud H. savunmasında, “Türkiye’de yeniyim söz konusu evde oturuyorduk. Hatice yanında kara bir kızla geldi. Oğlu Ahmed’in getirdiğini, yurtdışına gideceğini söyledi. Emine’nin kızı olmuştu onu görmeye gelmiştik. Bombayı patlatan kadın eve gelen kadın olduğunun farkında bile değildim. Ammar ve Bakar telefonda birbirlerine bir şey gösterdi. 10 dakika geçti Zekariya’nın küfürlerini duydum ‘’Siz kimi eve getirdiniz? Ben polisi arayacağım telefonu getirin’’ dedi. Ardından polisler geldi’’ diye konuştu.

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ÜÇ SUÇTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak”, “çocuğa karşı bombalama veya silah kullanarak tasarlayarak öldürme”, “çocuğa karşı bombalama veya silah kullanarak tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçlarından savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildiğini belirtti.

Tutuklama gerekçesinde hakimlik, şüphelini Albashır’ın olay günü Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi'nde patlayıcı bombayı bırakması sonucu Yusuf Meydan, Ecrin Meydan, Adem Topkara, Elif Topkara, Arzu Özsoy, Mukaddes Elif Topkara’nın hayatını kaybettiğini ifade etti. Gerekçede eylemin PKK/KCK/YPG bölücü Terör örgütü tarafından ülkenin devlet, birlik ve bütünlüğünü bozma amacıyla planlandığını vurgulandı. Şüpheli Ahlam Albashır’ın, Ahmed C. tarafından saklanmak üzere Esenler’de bulunan bir eve götürüldüğü, bu kapsamda Ahmed C.’nin de olayı gerçekleştiren Albashır ile birlikte hareket ettiği belirtildi. Gerekçenin devamında, Şüpheli Albashır’ın Küçükçekmece’de evde birlikte Ammar Jarkas, Bakar C., Hadir C., Mahmud H., Muhammed Ş., Zekariya M.Ş., Hatice El K. ve Mesut H. İle yakalanmaları nedeniyle Albashır’ın eylemine fiilen iştirak ettikleri ifade edildi.

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GÜNDEM Teröristi Kobani’den adım adım izlemişler: Kilit isim Azez'de yakalandı

FOTOĞRAF 23 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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