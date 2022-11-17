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İSTANBUL

Teröristi Kobani’den adım adım izlemişler: Kilit isim Azez'de yakalandı

İstiklal'i kana bulayan terörist Alham Albashir, terör örgütünün Kobani’deki merkezi tarafından adım adım izlenmiş. İddiaya göre, başka bir terörist, Albashir bankta otururken fotoğraflarını çekti ve saldırı talimatını veren Kobani’deki teröriste gönderdi. Kadın terörist, fotoğraflar gönderildikten sonra bir süre bekledi ve kendisine gelen telefonun ardından patlayıcıyı bırakarak kaçtı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Teröristi Kobani’den adım adım izlemişler: Kilit isim Azezde yakalandı
​İstiklal'i kana bulayan terörist Alham Albashir, terör örgütünün Kobani’deki merkezi tarafından adım adım izlenmiş.

İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. PKK/YPG’den saldırı talimatı alıp patlayıcıyı banka bırakıp kaçan Suriye uyruklu terörist Alham Albashir’in örgüt tarafından izlendiği ileri sürüldü. İddiaya göre Alham Albashir, saldırıyı gerçekleştirmek için Taksim’e geldiği andan itibaren yakın takibe alındı.

KOBANİ’YE FOTOĞRAF GÖNDERMİŞLER

Saldırıyı planlayıp gerçekleştiren grubun içinde olan bu teröristin, Alham Albashir’in bankta otururken fotoğraflarını çektiği ve saldırının talimatını verdiği belirtilen Kobani’deki teröriste gönderdiği ifade edildi. Kadın terörist Alham Albashir’in fotoğraflar gönderildikten sonra bir süre beklediği ve kendisine gelen telefonun ardından patlayıcıyı bırakarak kaçtığı öne sürüldü.

ELİNDEKİ GÜLLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Terörist Albashir’in kaçarken elinde tuttuğu gülü nereden aldığını güvenlik kamera görüntülerinde ortaya çıktı. Buna göre kadın teröristi bankta otururken gören bir çiçek satıcısı yanına gelerek çiçek satmak istedi. Çiçeği satın almak istemeyen Albashir, satıcı ısrarcı olunca kurtulmak için çiçeği satın aldı.

Bu görüntü polis kamerasından.
Bu görüntü polis kamerasından.

KAMERAYI AÇIP KOŞMAYA BAŞLAMIŞ

Teröristin yüzünün en net olarak seçildiği yakın çekim görüntülerin nasıl çekildiği de ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre patlama günü izinli olan bir polis memuru sivil kıyafetleri ile Taksim’de geziyordu. Tam bu sırada beton banka bırakılan patlayıcı infilak etti. Vatandaşlar olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru, mesleğinin verdiği refleksle telefonunun video kaydını açarak olay yerine doğru koşmaya başladı. Bölgeye varır varmaz da bölgenin emniyete alınmasına yardımcı olan ekiplere dahil oldu. İlerleyen dakikalarda güvenlik kameralarında teröristin görüntüleri ortaya çıkınca kendi çektiği görüntüleri izleyen polis memuru, teröristin 1 saniyeliğine kamerasına takıldığı fark etti ve hemen bu bilgiyi paylaştı.

İstiklal’e böyle gelmiş

  • Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Alham Albashir’in patlamadan önce olay yerine gelişi ve patlamanın ardından uzaklaştığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, olay günü saat 15.17’de Taksim Meydanı tarafından İstiklal Caddesi’ne giren teröristin, sırt çantası ve elindeki bir poşetle caddede yürüdüğü görülüyor. Başörtüsü ile eşkalini gizlemeye çalışan ve saat 15.29’da bir kafenin önüne gelen teröristin saat 15.30’da bir mağazanın önünde yer alan ve patlamanın gerçekleştiği noktadaki banka, çantası ve elindeki poşetle oturması dikkati çekiyor. Görüntülerde, yaklaşık 41 dakika bankta oturan Albashir’in, saat 16.11’de sırt çantasını bankta bırakarak yine Taksim Meydanı istikametine yürümeye başladığı, patlamanın gerçekleştiği an olan saat 16.14’ten sonra ise koşmaya başladığı anlar yer alıyor. Teröristin daha sonra ulaştığı Taksim Meydanı’nda saat 16.17 sıralarında bir otelin önünde yürüdüğü anlar da kayıt altına alındı.

Turistin kamerasına yakalandı!

Alham Albashir’in saldırıdan önce bir turist tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristin saldırıdan önce bankta oturduğu görülüyor. Ayrıca terörist kadının sadece gözlerinin açık olduğu, ağız ve burun kısmının kapalı olduğu görülüyor. Kadının yanında ise kahverengi bir çantanın olduğu kameraya takılıyor.

2 ay Münbiç’te kalmış

  • Albashir Münbiç’te 2 ay kalarak daha sonra Afrin-İdlib üzerinden Türkiye’ye geçtiğini beyan etti. Terörist Ahlam Albashir ifadesinde Münbiç’te PKK/PYD terör örgütü içerisinde sözde üst düzey olarak istihbarat biriminde faaliyet yürüten Hacı kod isimli örgüt mensubu tarafından Türkiye’ye yönelik eylem yapmak amacı ile talimatlandırıldığını itiraf etti.

Kilit isim Azez’de yakalandı

İstiklal Caddesi’ne yönelik saldırının kilit isimlerinden biri Suriye’de yakalandı. İstanbul’daki terör eyleminin gerçekleştirilmesine yardım ve yataklık eden ‘Hüsam’ kod adlı PKK/YPG mensubu A.K., Suriye’nin Azez kentinde Türk güvenlik birimlerince yakalandı. Öte yandan Afrin’de canlı bomba eylemi hazırlığındaki Suriye uyruklu 2 PKK/YPG’li terörist, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki operasyonla yakalandı.
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