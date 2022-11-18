İki kere keşif yapmış: İşte teröristin rotası

İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen saldırgan Ahlam Albashir’in İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nde verdiği ifade ortaya çıktı. İlk beyanında PKK ile ilk temasının 2017’de YPG/PYD üyesi Ahmed A. ile tanıştıktan sonra kurduğunu söyleyen Albashir, “Ahmed A. ile sevgili olduk. Sonra Ahmed’le birlikte Cerablus’a gittim. Örgüt bana görevler teklif etti. Bir zaman sonra Ahmed’le irtibatımız koptu. Ancak örgütle irtibatımız kopmadı” dedi.

Terörist Albashir, emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçti. Ardından adliyeye sevk edildi.

YA CERABLUS YA TÜRKİYE DEDİLER

Albashir ifadesinde Türkiye’ye gelmesinden patlama gününe kadar geçen süreci şöyle anlattı: “Hacı kod adlı terörist 2022 Temmuz ayında Münbiç’teyken bana Cerablus’a gitmem için görev verdi. Ben o görevi kabul etmedim. Sonra YPG’nin sözde istihbarat biriminden olduğunu öğrendiğim Hasan diye biri bana geldi ve Hacı seni yanına çağırıyor sana çok önemli bir görev verecek dedi. Ben de Hasan’la birlikte Hacı’nın yanına gittim. Hacı bana ‘Madem Cerablus’a gitmiyorsun o zaman Bilal’le birlikte Türkiye’ye gideceksin’ dedi. Ben de Türkiye’ye gelmeyi kabul ettim.”

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Terörist Ahlam Albashir Hatay’dan İstanbul’a geldiği Doblo araca binerken.

DOBLO BİR ARAÇLA İSTANBUL’A GELDİM

“Hacı bize 400 lira para ve 2 tane telefon verdi. Giriş için bütün ayarlamaları yaptıklarını söyledi. Sonra İdlib’te Bilal’le buluştuk. Bilal’i ilk defa İdlib’de gördüm. 27 Temmuz’da Hatay’a geldim. Oradan da Doblo tarzı bir araçla İstanbul’a geldim. Bilal bana Türklerden nefret ettiğini söyledi. Bilal’in telefonuna bir konum geldi. Araç şoförü diğerlerini indirdi beni ve Bilal’i de konumdaki adrese Ferhat Habeş isimli adamın evine götürdü.”

İKİ KERE KEŞFE GİTTİK

İstanbul’a geldikten sonra Ferhat Habeş’e ait atölyede çalışmaya başladıklarını, bu süreçte Bilal’in hiç dışarı çıkmadığını kendisinin de saldırıdan önce 2 kere Yasir el-Korali ile birlikte keşif yapmak için Taksim’e gittiğini belirten Albashir, ifadesine şöyle devam etti: “Olay günü öğleden sonra Bilal, Yasir ve ben birlikte yola çıktık. Taksim’e geldik. Bilal bana kahverengi çantayla beyaz poşeti almamı söyledi. ‘İşim var sen git ben geleceğim’ dedi. Sonra ben aldım onları yürüdüm. Oturduğum yere geldim. 40 dakika orada oturdum. Sonra Hacı beni aradı, ‘Çantaları bırak ve oradan uzaklaş’ dedi. Ben kalkıp uzaklaşmaya başladım sonra da patlama meydana geldi.” Albashir, içinde patlayıcı olan çantanın sürekli olarak Bilal Hassan’ın yanında olduğunu da anlattı.

Ferhat Habeş

Atölye sahibi gözaltında

Albashir ile karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan’ın kaldığı Esenler’deki atölyenin sahibi Ferhat Habeş’in de terörle bağlantısı olduğu, terör propagandası yaptığı ve Kobani’den aldığı talimatla Albashir ve Bilal Hassan’ı evinde misafir ettiği öğrenildi. Habeş de ilk ifadesinin ardından 49 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi. 17 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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GSM hattı ABD’den

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada saldırgan terörist Ahlam Albashir ve saldırının Türkiye ayağını organize eden Bilal Hassan’ın ABD’den alınan bir GSM hattını kullandığını tespit etti. Hat üzerinden sadece WhatsApp görüşmesi yaparak haberleşen teröristin saldırıdan 40 dakika önce son kez konuştukları tespit edildi. Ahlam Albashir’in bomba patlamadan 3 dakika önce Ayn el-Arab’da bulunan Hacı kod adlı terörist tarafından WhatsApp üzerinden arandığı ve Albashir’e “Paketi bırak oradan uzaklaş” dediği de belirlendi.

TELEFONU KIRDI

Olaydan sonra Esenler’e gittiğini belirten ve burada Ahmet Jarkas’la buluşup Küçükçekmece’ye geçtiklerini söyleyen Albashir, Ahmet Jarkas’ın telefonunu elinden alarak kırdığını da anlattı. Albashir’in 4 ay boyunca Esenler’den hiç çıkmadığını ve “Uyuyan Hücre” olarak eylem talimatı aldıklarını itiraf ettiği de öğrenildi. Öte yandan önceki gün Azez’de gözaltına alınan Hüsam kod adlı teröristin de 1 yıldır Türkiye’de olduğu ve saldırıdan hemen sonra Azez’e geçtiği de tespit edildi.

Kendini kurtarmaya çalıştı

PKK’lı terörist Ahlam Albashir’in İstiklal Caddesi’nden fotoğraflarının çekilip Suriye’deki ‘Hacı’ kod adlı teröriste gönderildiği olayın gerçek olmadığı polisin yaptığı araştırma ile ortaya çıktı. Albashir’in kendisinin fotoğrafını çeken başka bir terörist daha olduğunu iddia etmesinin ardından teröristin bankta oturduğu süre boyunca etrafı gören tüm güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, teröristin banktan hiç kalkmadığını ve fotoğrafını çeken hiç kimsenin olmadığını tespit etti. Bu durumu Albashir’e soran polis “Kendimi kurtarmak için yalan söyledim” yanıtını aldı.

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