Çapa sapığını patlayan flaş ele verdi: 8 ay gizlice kaydetmiş!

İstanbul'un en köklü sağlık kurumlarından biri olan Çapa Tıp Fakültesi'nde akılalmaz bir taciz skandalı yaşandı.

Kadınlar tuvaletini kullandığı sırada kapının altından bir flaş patladığını gören kadın hemşire, paniğe kapılarak hemen dışarı çıktı. Elinde telefonla bekleyen erkek sağlık personelini suçüstü yakalayan hemşire, telefonuna el koyarak durumu polise bildirdi.

TELEFONDAN 8 AYLIK GİZLİ ÇEKİM GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Gözaltına alınan erkek personelin cep telefonunda yapılan adli ve teknik incelemelerde skandalın boyutu gözler önüne serildi. Şüphelinin yaklaşık 8 aydır kadın sağlık çalışanlarını tuvalette gizlice kayda aldığı ve telefonunda çok sayıda görüntü bulunduğu tespit edildi.

KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN HASTANE ÖNÜNDE TEPKİ EYLEMİ

Star'ın haberine göre; olaya maruz kalmış olma ihtimaliyle büyük panik ve tedirginlik yaşayan kadın sağlık çalışanları, hastane yönetiminin güvenlik önlemleri ve sorumluluk alması gerektiğini belirterek Acil Cerrahi birimi önünde eylem yaptı. Sağlık çalışanları tepkilerini dile getirerek güvenlik tedbirlerinin artırılmasını talep etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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