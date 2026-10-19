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Papel’i hacker patlatmış

Papel’i hacker patlatmış

Oğuzhan Ürüşan
04:00, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Papel’i hacker patlatmış
Arşiv.

Yasa dışı bahis gelirlerinin Papel üzerinden aklandığı iddiasına ilişkin iddianamede çarpıcı bir e-posta yer aldı. Papel sistemine eriştiğini öne süren A.K., 20’li yaşlardaki yüzlerce gencin hesaplarından aylık milyonlarca lira aklandığını belirtti. Papel yönetiminden 100 bin dolar isteyen A.K., talebi karşılanmazsa elindeki dosyayı ilgili kurumlara göndermekle tehdit etti.

Kayıt dışı milyarlarca liranın döndüğü yasa dışı bahise geçit verilmiyor. Betmatik, ByCasino, Bahis.com, Tipobet, Fixbet, Mobilbahis ve benzeri yasa dışı bahis/kumar platformlarına ait sosyal medya görsellerinde “Papel” ibaresinin ödeme yöntemi olarak gösterilmesi, “Papel ile yatır”, “Papel yatırımlarınıza özel bonus”, “Papel ödeme yöntemiyle para yatır” şeklinde ifadeler yer alması üzerine Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik soruşturma başlatıldı. MASAK tespitleri ve Merkez Bankası’nın işlem ağı analizleriyle, Papel’in bahis platformlarında kullanıcıya sunulan ödeme alternatifi şeklinde kullanıldığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Papel yöneticisi 44 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede dikkat çeken bilgiler yer aldı.

AYNI NUMARA KULLANILMIŞ

224 numaralı bilgisayarın incelemesinde “ÖNEMLİ - İHBAR” konu başlıklı e-posta dikkat çekti. Kendisini “6196366967” hesap numaralı Papel üyesi olarak tanıtan A.K., Papel’e yolladığı e-postada, “5 farklı hesaptan yürüttüğü teknik takip sayesinde, şirketin yasa dışı bahisin finansmanına bilerek ve isteyerek aracılık ettiğini belirlediğini” ifade etti. Buna ilişkin 17 sayfalık dosya hazırladığını kaydeden A.K., mesajında “Kişilerin neredeyse yüzde 89'u 2000 ve sonrası doğumlu ve hepsinin sistemdeki telefon numarası operatörü aynı. İlgili numaraların hiçbiri üyeler adına değil. Ve hiçbir telefon konuşmak amaçlı ulaşılabilir değil. Bu da bize gösteriyor ki bu iş organize ve sizin bilginiz dahilinde. 20'li yaşlarda yüzlerce çocuğun aylık hesap hareketleri milyonlarca TL ve ‘Bundan bilgimiz yok’ diyemezsiniz” satırlarına yer verdi.

100 BİN DOLAR İSTEDİ

Mesajının devamında sistemin açığını bulduğunu ve tüm üyelerin kişisel bilgilerine ulaştığını söyleyen A.K., “Dosyamdaki kişilerden yüzde 25'ini rastgele, gerçek telefonlarından aradım ve bu kişilerin neredeyse yüzde 50'sinin üyelikten dahi haberleri yok. Bu da sisteminizin hiç güvenli olmadığının kanıtı zaten” ifadelerini kullandı. E-postanın devamında A.K., sistemin açığını söylemek karşılığında Papel’den 100 bin dolar (4,9 milyon TL) istedi: “Eğer saat 18.00'a kadar hesabıma 100 bin USD karşılığı TL'yi yatırmazsanız, elimdeki 17 sayfalık dosyayı, eş zamanlı olarak Merkez Bankası, Hazine Bakanlığı, CİMER ve savcılığa sunacağım. Eğer yatırırsanız dosyayı yakacak ve güvenlik açığınızı size söyleyeceğim. Bu bir tehdit ya da şantaj değil, ilgili durumdan daha sonra uğrayabileceğiniz zararın önüne geçebilmek adına bir ödül.”

PAPEL YÖNETİMİ TUTUŞTU

Bu e-posta üzerine Papel yönetimi bir yandan sistemlerinde gerçekten açık olup olmadığının, bir yandan da kendilerinden 100 bin dolar isteyen A.K.’nın peşine düştüğü öğrenildi.


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Başlıklar :papelhackhacker
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