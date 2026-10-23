İstanbul'da iş yerlerine yönelik saldırılara eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 24 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve provası kapsamında 24 ve 29 Ekim tarihlerinde trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.