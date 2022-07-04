İtalya Başbakanı Draghi yarın Türkiye'ye gelecek

Kadir Topbaş’ı takdim eden İmamoğlu’nun "AK Partili büyükşehir belediye başkanlarını ilçemde görmedim" yalanı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaptığı konuşmada, AK Partili Büyükşehir Belediye başkanlarının, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ilçeyi bir kez bile ziyaret etmediğini söyledi. “Ayrımcılık yaptılar. İlçe başkanıyken büyükşehir belediye başkanlarını bir kez bile ilçemde görmedim” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, 2016 yılında Beylikdüzü'nde dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı “Sayın Kadir Topbaş'a ilçemize hoş geldiniz diyorum.” sözleriyle takdim etmişti. Topbaş, 27 Şubat 2014 tarihinde Beylikdüzü'nde yatırım ve hizmetlerin açılış törenine de katılmıştı.