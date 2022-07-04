Ekonomi Bakan Bilginden EYT açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ile ilgili açıklama yaptı. Bilgin, "Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu enflasyona vatandaşını ezdirmedi" ifadelerini kullanırken kamuoyunda 'EYT' olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili 'Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri' dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Bilginden EYT açıklaması
Bakan Bilgin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu enflasyona vatandaşını ezdirmedi" ifadelerini kullandı.

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan gündem başlıkları şöyle:

"Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla."

"Yüzde 42’lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik."

"Tüm kamu çalışanları bu artıştan (memur zammı) istifade edecek."

"Yüzde 30’luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi."

"Açlık sınırının 6 bin lira olduğunu kim söylüyor. Sendikalar kendince çalışma yapıyor. Bunlar bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil. Türkiye’deki açlık sınırı 3 bin 600 lira arasında 4 bin lira arasındadır."

"Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir."

"Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye’nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız."

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuoyunda "EYT" olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili "Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." dedi.

Bakan Bilgin, 24 Tv'de katıldığı programda, "EYT meselesi masanızda mı?" sorusunu yanıtlarken, "Tabii masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu, çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." dedi.

"2023'te EYT çözülür diyebilir misiniz?" sorusuna karşılık Bilgin, "Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. O da önemli dosyalardan biri… Orada da alternatif maliyetleri, çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde." yanıtını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, önlerinde acil çözülmesi gereken sorunlardan birinin de "geçici işçiler" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sorunu çözeceğiz. Onlara söz verdim. Öncelikli çözeceğimiz sorunlardan birisi bu. Bunun yanında kamuda sözleşmeliler sorunu var. Bunları sadeleştireceğiz, sözleşme yapılması zorunlu olanları statülere dönüştüreceğiz, diğerlerinin de kadro haklarını vereceğiz."

Memurun gözü enflasyonda
EKONOMİ
Memurun gözü enflasyonda

Asgari ücret orta yolu buldu
EKONOMİ
Asgari ücret orta yolu buldu

Yeni asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı değişti! 2022 zamlı en düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu?
ÖZGÜN
Yeni asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı değişti! 2022 zamlı en düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu?
45 günde 34 bin lira kazanıyorlar

45 günde 34 bin lira kazanıyorlar

İki kadın arkadaş sırt sırta verdi: Bebek gibi bakıyorlar.
Köpek balığını tırmıkla kovaladılar

Köpek balığını
tırmıkla kovaladılar

​Sıra dışı görüntülerin adresi Marmaris...
İYİ Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığının stant çalışmasının ardından Türk bayrakları çöpten çıktı

Milyonlarcası aynı anda ortaya çıktı: Görüntülemek için akın ettiler.

Türkiye'nin yüzde 64'ü tatil için denizi tercih ediyor.

​Dünyanın kara kutusunda dev keşif.

​Dine ve aileye saldırıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.