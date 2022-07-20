İYİ Parti’nin anketinde Akşener var

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyan 6’lı masada İYİ Parti’nin ‘anket’ ayrıntısı dikkat çekti.

Bugüne kadar 5 toplantı yapan 6’lı masanın ortakları ayrı ayrı anketler yaptırıyor. Ortaklar bu şekilde hem seçmenin nabzını tutuyor hem de ortaklarının ‘adaylık’ potansiyelini ölçüyor. Ancak İYİ Parti’nin yaptığıdığı anketlerde Genel Başkan Meral Akşener’in olması dikkat çekti. İYİ Parti anketlerinde, başbakanlığa talip olduğunu açıklamasına rağmen Akşener’e yer veriliyor. Anket sonuçlarına ilişkin CHP ve İYİ Parti dışında masanın diğer ortaklarının değerlendirmelerinde, Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber isminin geçtiği bazı anketlerde önde olduğu belirtiliyor.

ÜÇ ORTAK KABUL EDEBİLİR

Masanın diğer ortaklarında DEVA, Gelecek, Demokrat Parti’nin, Akşener’in adaylığına sıcak bakabileceği ama başbakanlığa talip olduğunu belirttiği için aday olmayacağı belirtiliyor. Yine de masadan çıkabilecek karara göre Akşener’in kabul edebileceği ifade ediliyor. Saadet Partisi’nin ise Kılıçdaroğlu ismine CHP’nin oy oranı bakımında en yüksek ikinci parti olması sebebiyle sıcak baktığı ifade ediliyor.

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