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POLİTİKA

İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer: Partiye FETÖ’cüler giremez dedik hepsi girdi

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den istifa eden, parti kurucularından Vedat Yenerer, Meral Akşener yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Milliyetçilerin dışlandığını belirten Yenerer, “Türk milliyetçileri göreve getirilmiyor, görevden uzaklaştırılıyor. Yönetim, bu çatı altına girip savaş veren milliyetçilerin başlarına çatıyı çökertti” dedi. Partiye yönetici yapılanların FETÖ bağlantılarına da dikkat çeken Yenerer, “Bu partiye FETÖ’cü olan giremez’ dedik, hepsi girdi” şeklinde konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer: Partiye FETÖ’cüler giremez dedik hepsi girdi
Vedat Yenerer

Meral Akşener’in parti vitrinine koyduğu FETÖ mağduru emekli Albay Ali Türkşen ve emekli Tuğgeneral Ali Aydın ile 15 Temmuz gazisi emekli Polis Müdürü Fatih Eryılmaz’ın ardından gazeteci Vedat Yenerer de partiden ayrılmıştı.

AKŞENER FUN CLUB

Ergenekon kumpasında FETÖ’nün hedefi olan isimlerden olan Yenerer, aynı zamanda İYİ Parti kurucularından biriydi. İstifa gerekçesine ilişkin yaptığı açıklamada, milliyetçi ruhtan uzaklaşan partinin “Meral Akşener Fun Club”a dönüştüğünü belirterek “İYİ Parti, benim için kocaman bir hayal kırıklığı” ifadelerini kullanmıştı.

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Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer'den çarpıcı açıklamalar: Sürekli ABD'den birilerini partiye getiriyorlar
İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer istifa sonrası bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Yenerer Ege'de Yunan işgallerini protesto etmek için yaptığı girişimin Akşener tarafından, 'Adalara çıkma bu projeyi durdur. Bilmediğin başka şeyler var' sözleriyle engellendiğini söyledi. Yaşanan olaya 'Böyle milliyetçilik olur mu' sözleriyle sert tepki gösteren Yenerer, 'Beni o adalara çıkartmayan, söz verdiği halde engelleyen Sayın Meral Akşener ne yaptı, dün gece sözde Çankaya Belediyesi'nin sözde Atatürk Barış ödülünü Yunanistan eski Başbakanı Sayın Yorgo Papandreou'ya verdi. Devamlı ABD'den birileri bize geliyor. Sanki Türkiye'de vatan evladı kalmadı' ifadelerini kullandı.

"MİLLİYETÇİLER UZAKLAŞTIRILIYOR"

Akşener’in Türk dünyasından sorumlu eski danışmanı olan Yenerer, İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerine devam ediyor.

Türkiye gazetesine açıklamalarda bulunan Yenerer, milliyetçilerin göreve getirilmediği aksine uzaklaştırıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"ÇATIYI ÇÖKERTTİLER"

İYİ Parti, tamamen Türk milliyetçileri tarafından kurulmuş ve oyunun yüzde 90’ı Türk milliyetçileri tarafından verilmiş olsa da partide ciddi bir dönüşüm var. Yönetim, İYİ Parti’nin doğru bir parti olduğunu düşünerek, bu çatı altına girip savaş veren milliyetçilerin başlarına çatıyı çökertti.

FETÖ'CÜLER PARTİYE GİRDİ

Yenerer, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, vitrine koyduğu FETÖ mağdurlarıyla "Buraya FETÖ giremez" reklamı çektiği isimler arasında yer alıyor. O reklama göndermede bulunan Yenerer, "Bu partiye halası, dayısı, eniştesi FETÖ’cü olan giremez’ dedik, hepsi girdi. İYİ Parti’ye yönetici yapılanların arasındakilerin ailesinde ve sülalesinde FETÖ’cü olan çok" dedi.

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