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POLİTİKA

İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer istifa etti: Parti Meral Akşener'in hayran kulübüne döndü

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. İstifasına ilişkin yaptığı açıklamada ağır eleştirilerde bulundu. Yenerer, "Benim için İYİ Parti kocaman bir hayal kırıklığı olmuştur. Partimiz Meral Akşener hayran kulübüne dönmüş durumda. Türk milliyetçilerinin parti içinde önem teşkil etmediğini gördüm. Öcalan'a ev hapsi isteyenler, 'Ege'de Yunan işgali yoktur' diyenler üst düzey görevlere getirildi" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer istifa etti: Parti Meral Akşenerin hayran kulübüne döndü
Vedat Yenerer

Meral Akşener'in Genel Başkanlığı'nı yaptığı İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Vedat Yenerer, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Yenerer, İYİ Parti TBMM Grup danışmanlığı görevinin resmi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde sonlandırılmasına karşın, kendisine hala tebliğ edilmediğini ifade ederek, İYİ Parti yönetimine ve Akşener'e ağır eleştirilerde bulundu. İstifa gerekçesine ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"GÖREVDEN ALINDIM BİLDİRMEDİLER"

Kurucusu olduğum İYİ Parti’de TBMM Grup danışmanlığı görevimin resmi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde sonlandırılmasına karşın, bana hala tebliğ edilmediğini tesadüfen öğrenmiş bulunmaktayım. Nezaketen de olsa dostluğumun olduğunu düşündüğüm yöneticilerin ya da sekreterlerin hiç biri hala aramış değildir. Sayın Meral Akşener’den etik olmayan bir şekilde bu görevden de alma nedenini açıklamasını bekliyorum.

"KURUCU DEĞERLERE SAHİP ÇIKMADILAR"

Bu partiye katılma nedenim Sayın Meral Akşener’in başlangıçta milli ve kurucu değerlere sahip çıkacağını beyan etmesiydi. Hiçbir şeyi bazıları gibi gösteriş için yapmadım. Türk milliyetçiliği davamdan hiç şaşmadım. Sahadaki çalışmalarımın parti yöneticileri tarafından görmezden gelinmesi, hatta ciddi olarak rahatsız olunması, bazen açıkça sabote edilmesi diğer arkadaşlarımızın da dikkatini pek çok kez çekmiştir.

"VATANSEVERLER PARTİDEN DIŞLANIYOR"

Seçim öncesi özel hazırlanan videoda Sayın Meral Akşener’e “Buraya FETÖ’cü giremez” diyen 4 Ergenekon sanığından biriydim. Parti kurucusu ve çok emeği geçmiş, oy getirmiş, tanınmış vatanseverler, sistemli olarak dışlandıklarını ve kullanıldıklarını görerek teker teker İyi partiden ayrıldılar. Bu haksızlığı ve emek hırsızlığını gören biri olarak, savaşçı kişiliğim nedeniyle çok direndim, tabiri caiz ise kelle koltukta İYİ parti için mücadele ettim. Sonunda beklediğim gibi sıra bana geldi.

OYNAT 00:46
"İYİ Parti'ye FETÖ giremez abla" diyen Türkşen'den Akşener'e salvo: Bize video çektirip Meclis'e sokmayan masal anlatmasın

İYİ Parti Kurucu Üyesi Ali Türkşen, Genel Başkan Meral Akşener'e FETÖ'yle mücadele konusunda eleştiriler yöneltti. Kendisi ve pek çok FETÖ mağduru isim üzerinden reklam yapıldığını belirten Türkşen, 'Biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz' deyip, FETÖ'den mağdur olanlardan birini bile Meclis'e sokmuyorsanız hikâye anlatıyorsunuz' ifadelerini kullandı.

"BÖLÜCÜLERE ÜST DÜZEY GÖREV"

  • O videoda genel başkanımıza “ giremezler” demiştim ama zaman içinde üstün eğitim ve liyakat sahibi Türk milliyetçilerinin parti içinde bir önem teşkil etmediğini gördüm. Maalesef ki bunların yerine asla benim dava arkadaşım olamayacak bana göre basiretsiz, liyakatsız ve vasıfsız biatçılar getirildi. Atatürk düşmanlarının, etnik bölücülerin “Apo’ya ev hapsi olsun” ya da “Ege’de Yunan işgali yoktur, hepsi Yunan adası” diyen tescilli işbirlikçilerin, tekrar tekrar üst düzey görevlere getirildiğini içim acıyarak gördüm ve yaşadım.

"PARTİ AKŞENER FUN CLUB'A DÖNDÜ"

Bana göre il il dolaşıp, mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club’a dönmüş durumdadır. Kendi arkadaşları tarafından pek çok kez sırtından hançerlendiğini bana da söyleyen Sayın Akşener’in sırtında herkes bilsin ki benim hançerim yok. Sayın Akşener hiçbir tebligat ve açıklama yapmadan, kalp kırarak, ikinci kez itibar infazıyla görevime son vererek beni hançerledi. Kurucusu olduğum parti ile ilişiğimi kesti.

"AKŞENER HİÇ SAMİMİ DEĞİLMİŞ"

Şimdi daha iyi anlıyorum ki sözlerinde hiç samimi değilmiş. “Kirli” siyaset yapanların olduğu bir ortamda temiz kaldığım için kendimle gurur duyuyorum. Şu andan itibaren İYİ Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır. Bana söyleyecek sözü olanlar sosyal medya sayfalarından yazmasın. Kendilerini ekranlara davet ediyorum. Kim haklı kim haksız millet karar versin.

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