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ANKARA

İYİ Partide vitrin boşaldı: Vedat Yenerer de istifa etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in vitrine koyduğu FETÖ mağdurları Ali Türkşen, Ali Aydın ile Fatih Eryılmaz’ın ardından gazeteci Vedat Yenerer de ayrıldı. Milliyetçi ruhtan uzaklaşan partinin “Meral Akşener Fun Club”a dönüştüğünü belirten Yenerer, “İYİ Parti, benim için kocaman bir hayal kırıklığı” dedi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​İYİ Partide vitrin boşaldı: Vedat Yenerer de istifa etti ​ ​
Fatih Eryılmaz-Ali Türkşen-Meral Akşener- Vedat Yenerer-Ali Aydın

HDP ve CHP ile ittifakı derinleştiren, FETÖ’ye göz kırpan İYİ Parti’deki çarpıcı bir tasfiye daha geldi. Meral Akşener’in parti vitrinine koyduğu FETÖ mağduru emekli Albay Ali Türkşen ve emekli Tuğgeneral Ali Aydın ile 15 Temmuz gazisi emekli Polis Müdürü Fatih Eryılmaz’ın ardından gazeteci Vedat Yenerer de partiden ayrıldı. Vedat Yenerer de Ergenekon kumpasında FETÖ’nün hedefi olan isimlerden birisiydi.

GÖREVDEN ALINMIŞIM HABERİM YOK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vedat Yenerer, İyi Parti’de TBMM Grup danışmanlığı görevinin resmi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde sonlandırılmasına karşın kendisine hala bu durumun tebliğ edilmediğini belirterek, durumu ise tesadüfen öğrendiğini söyledi.

Yenerer, “Nezaketen de olsa dostluğumun olduğunu düşündüğüm yöneticilerin ya da sekreterlerin hiçbiri hala aramış değildir. Türk Dünyası’ndan Sorumlu Danışmanlığın da yaptığım Sayın Meral Akşener’den etik olmayan bir şekilde bu görevden de alma nedenini açıklamasını bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

Bu duruma şaşırmadığını vurgulayan Yenerer sözlerini şöyle sürdürdü: “Parti kurucusu vatanseverler, sistemli olarak dışlandıklarını ve kullanıldıklarını görerek teker teker İYİ Parti’den ayrıldılar. Bu haksızlığı gören biri olarak çok direndim mücadele ettim. Sonunda beklediğim gibi sıra bana geldi. Benim için İYİ Parti kocaman bir hayal kırıklığı olmuştur.”

‘APO’YA EV HAPSİ’ DİYENLER YÖNETİMDE

Zaman içinde liyakat sahibi Türk milliyetçilerinin parti içinde bir önem teşkil etmediğini gördüğünü iddia eden Yenerer “Atatürk düşmanlarının, etnik bölücülerin ‘Apo’ya ev hapsi olsun’ ya da ‘Ege’de Yunan işgali yoktur, hepsi Yunan adası’ diyen tescilli işbirlikçilerin, tekrar tekrar üst düzey görevlere getirildiğini içim acıyarak gördüm. Bana göre il il dolaşıp, mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club’a dönmüş durumdadır” dedi.

Yenerer, parti ile hiçbir irtibatı kalmadığını söyledi. Yenerer, “Bu partinin kurucularından biri olarak tabii ki çok üzgünüm. Üzülmesin diye anneme bile söylemedim. Biz bu partinin kuruluşu için çok büyük emek vermiştik” diye konuştu.

Akşener’in vitrini çöktü!

  • İYİ Parti lideri Meral Akşener partinin tanıtım toplantısında Balyoz-Ergenekon’da hapis yatmış Ali Aydın, Vedat Yenerer, Ali Türkşen ile 15 Temmuz’da FETÖ’cülerin sıktığı kurşunla yaralanan emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz’ı vitrin isimler olarak göstermişti. Yenerer’in istifası ile İYİ Parti’deki tüm FETÖ mağdur ve karşıtları tasfiye edilmiş oldu.

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