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EDİRNE

İYİ Parti'de 'kavga' krizi: İl ve ilçe başkanları görevden alındı teşkilat lağvedildi

Edirne'de geride kalan aylarda İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir ile Merkez İlçe başkanı Zafer Kaya arasında kavga çıkmıştı. Parti genel merkezi; il, merkez ilçe ve 8 ilçe başkanını görevden alarak teşkilatı kapadı.

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Haber Merkezi DHA
İYİ Partide kavga krizi: Edirne il ve ilçe başkanları görevden alındı teşkilat lağvedildi​
Zafer Kaya - Meral Akşener

Edirne'de İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, davet üzerine, 11 Mart'ta Sabuni Mahallesi'ndeki partinin il başkanlığına gitti.

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Kaya burada, İl Başkanı Ekrem Demir ve partinin üst kurul delegeleri Mehmet Akalın ile Tarık Aldeniz'le fiziksel müdahaleyle sonuçlanan kavgaya karıştı.

Aldığı darbelerle yaralanan Kaya, çağırılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemelerini tamamlayan İYİ Parti Genel Merkezi, İl Başkanı Ekrem Demir, Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve 8 ilçe başkanını görevden alarak, teşkilatları kapadı.

İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir
İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir

"YENİ YAPILANMAYA GİDİLMESİ MUHTEMEL"

İl Başkanı Ekrem Demir, olay sonrası kendisinin merkez ilçe hariç tüm ilçe başkanları ile birlikte genel merkeze, istifalarını verebileceklerini aktardığını anlattı. Demir, "Bu noktada 3 ilçe başkanı sözünü tutmadı ve istifa vermeyeceğini söyledi. Biz dilekçelerimizi genel merkeze ilettik. Sanıyorum genel merkez, dilekçelerini vermeyenleri de göz önüne alarak tüm teşkilatı görevden aldı. Biz her zaman için genel başkanımızı desteklemeye, partimizi desteklemeye devam edeceğiz, süreci sükunet içinde takip edeceğiz" dedi.

Demir, partinin ilerleyen süreçte Edirne'de yeni yapılanmaya gitmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

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