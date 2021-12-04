İYİ Parti'liler Meral Akşener'e soru sormak isteyen vatandaşı parmak sallayarak alandan kovdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasya'daki temasları kapsamında Yavuz Selim Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Bu arada, Akşener'e miting sonrası soru soran bir kişinin alandan uzaklaştırılması sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

AKŞENER KONUŞMAK İSTEMEDİ

Akşener, vatandaşın eleştirisini dinlerken "Ya ben yalan mı söyleyeceğim? Sen haklısın tamam" deyip konuşmak istemedi.

İYİ PARTİ'Lİ BİR KİŞİ VATANDAŞA PARMAK SALLADI

Bunun üzerine vatandaş İYİ Partililer tarafından alandan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Akşener aracına bindiği sırada partililerin vatandaşa tepkisinin devam ettiği ve parmak salladığı görüldü.

BİR DE TEHDİT ETTİ

Vatandaş ise "Ben bir soru sordum ancak cevap alamadım" ifadesini kullandı.

Bu sırada vatandaşın yanına giden bir partili "Ben cevap vereyim ister misin?" diyerek tehditkar sözlerle vatandaşı uzaklaştırmaya devam etti.

OYNAT 00:54 İYİ Parti'liler'den Meral Akşener'e soru sormak isteyen vatandaşa tehditkar sözler: Ben cevap vereyim ister misin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Amasya'da miting düzenledi. Miting sonrası bir vatandaş Akşener'e soru sormak istese de İYİ Parti'liler tarafından alandan uzaklaştırıldı. İYİ Parti'liler, 'Soruma cevap alamadım' diyen vatandaşa, 'Ben cevap vereyim ister misin?' şeklinde cevap vererek alandan kovdu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Akşener'e tepkiler dinmiyor: Bayburt'ta partililerle vatandaşlar arasında yumruklu arbede

GÜNDEM İYİ Partililer Akşener'e soru soran vatandaşın üzerine yürüdü