Akşener'e tepkiler dinmiyor: Bayburt'ta partililerle vatandaşlar arasında yumruklu arbede

Gümüşhane’den karayoluyla bugün akşam saatlerinde Bayburt’a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkezde esnaf ziyaretinde bulundu.
Akşener dükkandayken dışarıda arbede yaşandı
Akşener’in dükkan içerisinde esnafla görüştüğü sırada dışarıda gergin anlar yaşandı.
Vatandaş 'FETÖ'cü' dedi, partililer yumrukla karşılık verdi
İddiaya göre, bir vatandaşın “FETÖ’cü” demesi üzerine partililerle bazı vatandaşlar arasında yumruklu arbede yaşandı. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Daha sonra bir grup vatandaş İYİ Partilileri yuhalayarak “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı attı.