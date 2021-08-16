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BAYBURT

Akşener'e tepkiler dinmiyor: Bayburt'ta partililerle vatandaşlar arasında yumruklu arbede

Gittiği kentlerde vatandaşların protesto gösterilerine maruz kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kez de Bayburt'ta tepkilerle karşılaştı. Akşener'i yuhalayan vatandaşlar ile İYİ Parti'liler arasında yumruklu arbede yaşandı.

Haber Merkezi İHA
Meral ​Akşenere tepkiler dinmiyor: Bayburtta İYİ Partililer ve vatandaşlar arasında yumruklu arbede
Akşener’in Bayburt ziyareti

Gümüşhane’den karayoluyla bugün akşam saatlerinde Bayburt’a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkezde esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener dükkandayken dışarıda arbede yaşandı

Akşener’in dükkan içerisinde esnafla görüştüğü sırada dışarıda gergin anlar yaşandı.

Vatandaş 'FETÖ'cü' dedi, partililer yumrukla karşılık verdi

İddiaya göre, bir vatandaşın “FETÖ’cü” demesi üzerine partililerle bazı vatandaşlar arasında yumruklu arbede yaşandı. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Daha sonra bir grup vatandaş İYİ Partilileri yuhalayarak “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı attı.

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