İYİ Parti'de SMS krizi patlak verdi: Üyelere gönderilen mesajda yazanlar ortalığı fena karıştırdı

Son dönemde yaşanan peş peşe istifalarla dağılma noktasına gelen İYİ Parti'de görevden almalar hız kazandı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını duyurdu. Dün de Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanları görevden alınmıştı.