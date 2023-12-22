İYİ Parti'de SMS krizi patlak verdi: Üyelere gönderilen mesajda yazanlar ortalığı fena karıştırdı

28 Mayıs seçimlerine Altılı Masa ile birlikte giren İYİ Parti seçimde alınan mağlubiyetin ardından belini doğrultamadı.
Son dönemde yaşanan peş peşe istifalarla birlikte sarsılan partide şimdi de mesaj krizi patlak verdi.
İYİ Parti tarafından üyelere istifa etmek istenirse ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme mesajları gönderildiği ortaya çıktı.
İstifa için yol gösterildi
Duruma tepki gösteren İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu nedya hesabından yaptığı açıklamada "Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz" dedi.