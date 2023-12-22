|
Gündem

İYİ Parti'de SMS krizi patlak verdi: Üyelere gönderilen mesajda yazanlar ortalığı fena karıştırdı

Art arda gelen istifa haberleriyle sarsılan İYİ Parti'de şimdi de SMS krizi patlak verdi. Parti tarafından üyelere nasıl istifa edileceğine dair yönlendirme içeren mesaj gönderildiği ortaya çıktı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
17:03 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

28 Mayıs seçimlerine Altılı Masa ile birlikte giren İYİ Parti seçimde alınan mağlubiyetin ardından belini doğrultamadı.


Son dönemde yaşanan peş peşe istifalarla birlikte sarsılan partide şimdi de mesaj krizi patlak verdi.


İYİ Parti tarafından üyelere istifa etmek istenirse ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme mesajları gönderildiği ortaya çıktı.





İstifa için yol gösterildi


Mesajda,
"Sayın üyemiz, İstanbul milletvekilimiz Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır İl Teşkilatımız İyi Parti'den istifa etmiştir. Siz de istifa etmek isterseniz e-devlet üzerinden Siyasi Parti Üyeliği İptal Başvurusu menüsünden İyi Parti'den istifa edebilirsiniz"
ifadelerine yer verildi.


Duruma tepki gösteren İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu nedya hesabından yaptığı açıklamada "Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz" dedi.





#İYİ Parti
#istifa
#mesaj
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi 18. haftasında Al Ittifaq'ı konuk ediyor