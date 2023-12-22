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İYİ Parti'de istifalar sonrası 'cadı' avı: Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetimi de görevden alındı

Son dönemde yaşanan peş peşe istifalarla dağılma noktasına gelen İYİ Parti'de görevden almalar hız kazandı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını duyurdu. Dün de Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanları görevden alınmıştı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:34 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 11:41 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

CHP ile ittifaka yanaşmayan İYİ Parti'de son dönemdeki üst düzey istifalar partiyi dağılma noktasına geldi.


İstifa dalgaları ile ilgili eski ortağı CHP'yi işaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener '"Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım" diyerek meydan okumuştu.



Akşener İYİ Parti'deki istifa dalgasına ateş püskürdü: Savaş ilanı kabul ediyorum
Akşener İYİ Parti'deki istifa dalgasına ateş püskürdü: Savaş ilanı kabul ediyorum

Yerel seçimlerine ittifaksız girme kararının ardından peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular bir türlü durulmuyor. İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili olan İbrahim Özkan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı pazarlığı itiraf etmesi muhalefeti iyice karıştırdı. Uşak'ta konuşan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener partisine savaş açıldığını iddia ederek şunları söyledi; "İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar"



Ankara'da kıyım başladı


İstifalar sonrası ise partide görevden almalar başladı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım dün yaptığı açıklamada, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının da görevden alındığını duyurmuştu.


Yıldırım bugün de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını bildirdi.


#İYİ Parti
#CHP
#Ankara
#Çankaya
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