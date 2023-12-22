İYİ Parti'de istifalar sonrası 'cadı' avı: Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetimi de görevden alındı

CHP ile ittifaka yanaşmayan İYİ Parti'de son dönemdeki üst düzey istifalar partiyi dağılma noktasına geldi.
İstifa dalgaları ile ilgili eski ortağı CHP'yi işaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener '"Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım" diyerek meydan okumuştu.
Ankara'da kıyım başladı
İstifalar sonrası ise partide görevden almalar başladı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım dün yaptığı açıklamada, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının da görevden alındığını duyurmuştu.
Yıldırım bugün de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını bildirdi.